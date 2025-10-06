Hàng trăm du khách kẹt giữa bão tuyết trên Himalaya

Hơn 500 du khách kẹt lại ở khu vực sườn núi Everest thuộc Tây Tạng, Trung Quốc, vì bão tuyết bất ngờ ập đến.

Chính quyền huyện Tingri thuộc khu tự trị Tây Tạng ngày 5/10 thông báo lực lượng cứu hộ đã đưa khoảng 350 du khách đến thị trấn Qudang an toàn, sau khi nhóm này kẹt giữa bão tuyết trên dãy núi Himalaya.

Giới chức địa phương duy trì liên lạc với hơn 200 người khác, hướng dẫn họ rời khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn bộ du khách được xác nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các đoàn du khách gặp nạn khi đang thám hiểm thung lũng Karma, tuyến đường dẫn tới sườn núi Kangshung của đỉnh Everest, nằm trong địa phận Tây Tạng. Sự việc diễn ra ngay trong "Tuần lễ vàng" của Trung Quốc, kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 7 ngày.

Cơn bão tuyết kèm mưa lớn bắt đầu từ đêm 4/10, kéo dài suốt ngày hôm sau, khiến các lối đi bị chặn và hàng loạt lều trại bị vùi lấp. Một số người vội vã xuống núi trước khi đường bị cắt cho biết nhiều khu lều đã bị tuyết nghiền nát.

Hàng trăm du khách kẹt giữa bão tuyết Himalaya Đoàn du khách ngày 5/10 kẹt trong bão tuyết trên sườn núi của đỉnh Everest, thuộc dãy Himalaya, đoạn nằm trong địa phận khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Video: Reuters

Chính quyền huyện Tingri đã điều động hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng người dân địa phương mở đường, đưa du khách xuống núi. Hình ảnh trên truyền thông Trung Quốc cho thấy nhiều đoàn được dìu đi giữa lớp tuyết dày đặc.

Các nhóm du khách còn kẹt lại giữa bão tuyết sẽ tới Qudang theo từng đợt, tuy nhiên đường vào khu vực vẫn khó tiếp cận.

"Trên núi rất lạnh và ướt, nguy cơ hạ thân nhiệt luôn hiện hữu", Chen Geshuang, thành viên một nhóm 18 người đã đến được Qudang, kể lại. "Hướng dẫn viên nói ông chưa từng gặp thời tiết như vậy trong tháng 10. Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ".

Vị trí Tây Tạng thuộc Trung Quốc. Đồ họa: DW

Tháng 10 thường là cao điểm đón khách tới Everest nhờ bầu trời quang đãng sau mùa mưa. Tuy nhiên, thời tiết bất thường năm nay đã khiến hoạt động du lịch gặp trở ngại. Chính quyền Tingri đã tạm dừng bán vé và đóng cửa toàn bộ khu tham quan Everest từ tối 4/10.

Ở Nepal, phía nam dãy Himalaya, mưa lớn những ngày qua đã gây lũ quét và sạt lở khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các ngôi làng vùng cao bị cô lập.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters, Standard HK)