Hàng trăm du khách bị mời ra khỏi phố cà phê đường tàu

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất và mời hàng trăm khách đang ở phố cà phê đường tàu ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn, sáng 24/3.

Lực lượng kiểm tra gồm Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội phối hợp công an các phường kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hàng quán vi phạm quy định an toàn đường sắt. Nhiều chủ cửa hàng khi thấy công an xuất hiện vội vàng thu dọn bàn ghế, đóng quán. Hàng trăm khách có mặt tại phố cà phê đường tàu khi đó được mời ra phía ngoài.

Trao đổi với VnExpress, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông số một cho biết thời gian qua lực lượng chức năng đã xử lý, nhắc nhở nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra. Thời gian tới, Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp công an các phường có đường sắt đi qua để nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Phùng Hưng đến Lê Duẩn.

Lực lượng chức năng đến kiểm tra đột xuất khu phố cà phê đường tàu sáng 24/3. Ảnh: Anh Chính

Nguyễn Anh Tuấn, hướng dẫn viên chuyên khách quốc tế tại Hà Nội, nói khách quốc tế biết việc phố đường tàu bị cấm ghé thăm, chụp ảnh vì nguy hiểm. Tuy nhiên, họ vẫn đến vì thích "cảm giác mạnh". Bên cạnh đó, anh Tuấn chỉ ra vì các hàng quán ở hai bên đường ray tại phố cà phê đường tàu vẫn mở bán, nên vẫn có khách ghé thăm. "Khi các đơn vị chức năng đến, quán sẽ đóng cửa, khách tản mát. Khi giới chức rời đi, mọi thứ lại đâu vào đó", anh Tuấn cho biết.

Trước đó, ngày 7/3, Sở Du lịch Hà Nội gửi công văn đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch, không giới thiệu hay tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố đường tàu. Các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân viên về nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra khi khách đến khu vực kể trên.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động phối hợp với đơn vị chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

Phố cà phê đường tàu nằm tại ba phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông quận Hoàn Kiếm. Khu vực được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội. Những hộ dân quanh đây tận dụng không gian của gia đình làm nơi kinh doanh đồ uống và ăn vặt.

Năm 2019, chính quyền TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh an toàn trong khu vực. Bảng cấm, rào chắn từng dựng ở nhiều nơi, nhưng khu vực này cứ vãn rồi đông khách trở lại.

Gia Chính - Phương Anh