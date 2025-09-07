Hàng trăm doanh nghiệp tham gia kết nối thương mại Việt - Italy

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italy quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối B2B, ký kết hợp tác trong công nghệ, hạ tầng, y tế, ngày 4/9.

Sự kiện do Thương vụ Italy tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) và Confindustria (Tổng Liên đoàn Công nghiệp Italy) tổ chức ngày 4/9 tại Khách sạn Melia Hanoi, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Italy. Chương trình gồm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italy và Kết nối B2B, nhằm tạo cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italy phát biểu khai mạc diễn đàn. Nguồn: ITA

Theo đại diện ban tổ chức, hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ song phương Việt Nam - Italy nhiều năm qua. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng gần 50% trong 5 năm, đưa Italy trở thành đối tác lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu. Hai bên tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường lẫn nhau.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nhiều năm qua khẳng định vai trò kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo. Italy nổi bật với công nghệ hiện đại, thiết kế toàn cầu và năng lực sản xuất vượt trội. Trong khi Việt Nam là thị trường năng động, nhiều tiềm năng với lực lượng lao động trẻ. Sự cộng hưởng này mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng, bền vững.

Tại sự kiện, ông Fabio De Cillis, Giám đốc Thương vụ Italy tại Việt Nam, nhận định, Việt Nam nổi bật với nguồn nhân lực trẻ, tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%. Italy có thế mạnh công nghệ tiên tiến. Diễn đàn tập trung vào 4 lĩnh vực chiến lược gồm công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, y tế..., nhằm kết hợp công nghệ Italy với tiềm năng con người Việt Nam để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trên nhiều phương diện.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song, tập trung vào máy móc và công nghệ nông nghiệp; chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn; cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải; công nghệ cao và đổi mới. Lễ trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác cũng được tiến hành, đánh dấu những thỏa thuận chiến lược giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Hội trường kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam và Italy. Nguồn: ITA

Ông Massimo Ferro, Thành viên Hội đồng quản trị - Cơ quan Thương vụ Italy, cho biết ông ấn tượng với sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện có hơn 500 khách tham dự, minh chứng rõ sự quan tâm của hai bên. Đặc biệt, các phiên kết nối buổi chiều thu hút đông đảo khách mời, tập trung vào hợp tác trong công nghệ cao, máy móc, y tế, dược phẩm và cả quốc phòng.

Chương trình kết nối B2B diễn ra buổi chiều với cấu trúc theo ngành, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm đối tác phù hợp. Thông qua trao đổi trực tiếp 1:1, doanh nghiệp mở rộng cơ hội giao thương, đặt nền móng cho hợp tác lâu dài, liên doanh, cũng như tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết. Nguồn: ITA

Các lĩnh vực kết nối trải rộng từ hàng không vũ trụ, quốc phòng, kiến trúc, nội thất, tự động hóa, tư vấn, mỹ phẩm, năng lượng, môi trường, thực phẩm, đồ uống, linh kiện công nghiệp, máy móc, động cơ, thủy tinh, thiết bị nâng hạ, cơ khí, đóng gói, hạ tầng, dược phẩm, dệt may...

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italy và Chương trình kết nối B2B được kỳ vọng đem lại những thỏa thuận hợp tác cụ thể, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.

(Nguồn: ITA)