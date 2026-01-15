Hàng trăm đại diện đại lý tìm hiểu loạt dự án của Sun Group

Hơn 400 đại diện đại lý tham gia sự kiện gặp mặt, tham quan công trình phục vụ APEC và tìm hiểu thông tin về loạt dự án bất động sản do Sun Group triển khai năm 2026.

Chương trình Gặp mặt Đại lý phân phối Sun Property 2026 diễn ra tại Phú Quốc từ ngày 11 đến 13/1. Tại sự kiện, đại diện Sun Property cho biết doanh nghiệp sẽ triển khai loạt dự án mới tại Phú Quốc và nhiều địa phương trọng điểm khác, trong bối cảnh hạ tầng du lịch - giao thông tại các thị trường này đang được đẩy nhanh đầu tư.

Sự kiện gặp gỡ giữa Sun Group với đại lý, nhà đầu tư. Ảnh: Ánh Dương

Theo thông tin được công bố, trong năm 2026, Sun Property dự kiến giới thiệu ra thị trường nhiều dự án quy mô lớn tại Phú Quốc, tập trung chủ yếu ở khu vực Nam đảo. Nổi bật trong đó là khu đô thị Bãi Đất Đỏ, dự án Hòn Thơm với các loại hình shophouse, biệt thự và căn hộ, cùng một số phân khu mới bổ sung cho hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng hiện hữu.

Đáng chú ý, phân khu The Sunset được giới thiệu là một trong những sản phẩm chủ lực, gồm bốn tòa căn hộ tọa lạc trên núi Ông Quán. Khu vực này có địa hình cao tự nhiên hiếm hoi tại Nam đảo, cho phép mở rộng tầm nhìn 360 độ ra biển và các khu vực xung quanh. Theo đại diện Sun Property, The Sunset được định vị là mảnh ghép hoàn thiện chuỗi sản phẩm lưu trú - dịch vụ tại Thị trấn Hoàng Hôn, kết nối trực tiếp với các không gian lễ hội, giải trí đã đi vào vận hành.

Phối cảnh Phân khu The Sunset sở hữu tầm nhìn 360 độ bao trọn biển trời Nam đảo. Ảnh: Sun Group

Song song với Phú Quốc, Sun Property cũng giới thiệu một số dự án dự kiến mở bán trong giai đoạn từ quý I đến quý III/2026 tại các thị trường khác như Sun Elite City (Bãi Cháy, Quảng Ninh), Charmora City (Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Blanca City tại TP HCM. Các dự án này đều nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị dài hạn của Sun Group, hướng đến phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và bất động sản.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại lý và nhà đầu tư đã tham gia khảo sát thực địa nhiều công trình trọng điểm tại Nam đảo Phú Quốc, trong đó có cụm dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại khu vực bãi Đất Đỏ.

Theo đại diện Sun Property, Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC có quy mô khoảng 16,06 ha, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, gồm Công viên APEC, Nhà hát Đa năng và Trung tâm Hội nghị & Triển lãm. Tính đến giữa tháng 1, tiến độ thi công các hạng mục chính đạt khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng.

Phối cảnh công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, đoàn khách mời cũng tham quan một số công trình đã hoàn thiện và đưa vào vận hành tại Nam Phú Quốc như khu căn hộ Hillside, cầu Hôn, bệnh viện Mặt trời, nhà mẫu ga cáp treo. Khách cũng được theo dõi show diễn Awaken Sea, dùng tiệc tại Sun Bavaria Bistro, xem show diễn Symphony of the Sea và ghé thăm chợ đêm VUI-Fest.

Theo chia sẻ của một số đại diện đại lý, việc trực tiếp khảo sát tiến độ hạ tầng và dự án giúp họ có thêm cơ sở đánh giá về khả năng triển khai, vận hành cũng như tiềm năng khai thác của các sản phẩm bất động sản trong thời gian tới.

Show diễn Symphony of the Sea - một trong nhiều điểm nhấn trong chuỗi hành trình trải nghiệm Phú Quốc của các đối tác Sun Property. Ảnh: Ánh Dương

Tại lễ tổng kết và họp đại lý chiến lược 2026, Sun Property nhấn mạnh định hướng tiếp tục phát triển bất động sản gắn với hệ sinh thái du lịch - giải trí - dịch vụ đã hình thành, thay vì phát triển đơn lẻ từng dự án. Cách tiếp cận này đang được Sun Group triển khai tại nhiều điểm đến như Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng và một số đô thị mới.

Theo doanh nghiệp, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, công trình biểu tượng và các hoạt động trải nghiệm giúp duy trì dòng khách ổn định, qua đó tạo nền tảng cho giá trị khai thác và thanh khoản của bất động sản trong dài hạn. Đây cũng là lý do các dự án tại Nam Phú Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm của hệ thống đại lý và nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc đang chuẩn bị các điều kiện hạ tầng để phục vụ APEC 2027.

Thông qua chuỗi sự kiện tại Phú Quốc, Sun Property cho biết doanh nghiệp kỳ vọng củng cố mối quan hệ hợp tác với các đại lý phân phối, đồng thời cung cấp thông tin sớm về các dự án mới để đối tác chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chu kỳ thị trường giai đoạn 2026-2027.

Hoài Phương