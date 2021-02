Hàng trăm công an lên đường lập chốt kiểm soát Covid -19

Hải DươngHàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an lên đường lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong đêm 15/2.

Cán bộ công an tỉnh Hải Dương nhận lệnh lên đường lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong đêm 15/2. Ảnh: CTV

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết sau khi tập trung, nhận lệnh tại trụ sở Công an tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ lên xe công vụ tỏa đi các chốt phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. "Mỗi chốt bố trí 6 công an, chia làm 3 ca trực 24/24h", Đại tá Châu nói.

Chiều cùng ngày, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Hải Dương về việc cách ly xã hội toàn tỉnh trong 15 ngày (từ 0h ngày 16/2), ngành công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng tổ chức ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch theo quy định; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hải Dương dự kiến lập 170 chốt kiểm soát dịch các cấp. Trong đó, ngoài 16 chốt cấp tỉnh đã có từ trước, tỉnh thành lập mới 17 chốt tại các quốc lộ, nơi giáp ranh với tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn lập 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã.

Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác làm việc tại chốt cấp tỉnh, còn chốt cấp huyện và xã do các địa phương phụ trách.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện qua lại, đo thân nhiệt; nhắc nhở, xử lý những trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch.

Đến sáng 15/2, Hải Dương ghi nhận 475 ca mắc Covid-19, trong đó Chí Linh 234 ca, Cẩm Giàng 70, Kinh Môn 65, Nam Sách 28. 72 trong tổng số 235 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị của Hải Dương ghi nhận ca bệnh. Số lượng F1 là 13.821 người; hơn 55.600 F2 (gần 28.000 người đã hoàn thành cách ly tại nhà). 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, 2 huyện, thành phố bị phong toả. Hải Dương hiện có 103 khu cách ly tập trung; xét nghiệm 93.050 mẫu. Toàn tỉnh có 55 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh; 4 cơ sở đang điều trị cho 393 bệnh nhân. Hải Dương diện tích hơn 1.600 km2, dân số hơn 1,7 triệu người, phía đông giáp Hải Phòng, phía tây giáp tỉnh Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Thái Bình và phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

Giang Chinh