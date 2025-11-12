Hàng trăm con mèo chết vì bị 'phóng sinh' xuống hồ

Trung QuốcHơn 1.000 con mèo bị thả gần hồ chứa nước uống ở Quảng Đông dưới chiêu bài "phóng sinh", khiến hàng trăm con chết đuối, mất tích.

Nhóm 10 người đeo khẩu trang bị quay lại cảnh thả khoảng 1.100 con mèo gần hồ chứa Yingzui, thành phố Thanh Viễn, hôm 1/11. Đây là khu vực bảo hộ cấp 1 cho nguồn nước uống của địa phương.

Các video cho thấy mèo được chở bằng xe tải trong các lồng sắt. Khi cửa lồng mở, nhiều con vật hoảng sợ tột độ, một số trèo lên cây, số khác lao thẳng xuống hồ nước. Tân Kinh Báo ước tính, tình nguyện viên cứu được 400 con. Hàng trăm con khác đã chết hoặc mất tích trong khu rừng xung quanh.

Một nhân viên cứu hộ mèo tại hồ chứa Yingzui, thành phố Thanh Viễn, ngày 1/11. Ảnh: Zaobao

Ông Ma, một nhân chứng, cho biết nhiều con lao xuống hồ vì hoảng loạn. "Chúng đều bẩn thỉu, nhiều con què. Ba con tôi vớt lên đã kiệt sức," ông kể.

Lực lượng cứu hộ còn phát hiện hai mèo sơ sinh, còn nguyên dây rốn, thở yếu ớt trong rừng. Hoạt động "phóng sinh" vốn thường áp dụng cho cá, rùa, chim, ngày càng bị chỉ trích vì gây hại môi trường và chính các con vật.

Dư luận phát hiện nhóm 10 người trên hoạt động có tổ chức. Họ thường xuyên đăng video "phóng sinh" nhiều loài, kể cả thả cá biển vào ao nước ngọt hay thả lạc đà ở đồng bằng.

Động cơ thật sự của nhóm này bị cho là trục lợi. Họ mua mèo giá rẻ, khoảng 5-8,5 tệ mỗi kg từ các trạm buôn. Sau đó, họ quay video "giải cứu" và "phóng sinh" để kêu gọi quyên góp. "Nếu động vật chết, họ sẽ nói 'giải cứu thất bại' và tiếp tục kêu gọi tiền," một phân tích chỉ ra.

Cảnh sát Thanh Thành xác nhận nhóm này đã mua, vận chuyển số mèo trên đến hồ và để lại lượng lớn thức ăn. "Qua điều tra, hành vi này tạm thời chưa liên quan đến các vi phạm pháp luật hình sự," đại diện cảnh sát nói.

Tuy nhiên, hành động này vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền địa phương cho biết đã xử lý xác mèo chết và kết quả kiểm tra chất lượng nước "hiện không có vấn đề". Họ cam kết lắp thêm camera giám sát.

Hình ảnh đàn mèo được "phóng sinh" khỏi lồng, gần khu vực hồ chứa Yingzui, thành phố Thanh Viễn, ngày 1/11. Ảnh: Douyin

Ông Tang Zhe, quan chức thị trấn Long Đường, cho biết đàn mèo vẫn chưa được di dời hết do một số con hoảng sợ và trốn kỹ. Đội thú y thị trấn đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với các bệnh truyền nhiễm lây sang người.

Ông Mao Kangshan, Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống, Đại học Tứ Xuyên, khẳng định việc thả mèo nhà ra môi trường lạ tương đương "giết chóc", không phải "phóng sinh".

"Những con mèo quen được cho ăn, khi thả ra tự nhiên, không thể thích nghi và có tỷ lệ chết vì bệnh tật rất cao," ông Mao giải thích.

Hai năm trước, một vụ "phóng sinh" mèo tương tự tại hồ Yingzui từng khiến 60 con chết và hơn 100 con sống sót nhiễm virus dại.

Gây phẫn nộ khi 'phóng sinh' 1.000 con mèo cầu phúc Đoạn video ghi lại cảnh cả nghìn con mèo được nhóm 10 người phóng sinh tại hồ chứa Yingzui, thành phố Thanh Viễn, ngày 1/11. Nguồn: @Cloud News

Minh Phương (Theo CNR, Hàng Châu Nhật báo, Sina)