Hàng trăm cặp đôi casting cho show diễn mở màn Vietnam Wedding Fest

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức casting tìm kiếm các cặp đôi thuộc mọi lứa tuổi để trình diễn mở màn cho lễ hội cưới quy mô lớn - Vietnam Wedding Fest.

Sự kiện được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng (TP HCM) ngày 6/4. NTK Đỗ Mạnh Cường cùng ekip khởi động show diễn đặc biệt "From Yes to Forever" bằng buổi casting quy mô lớn. Hàng trăm cặp đôi từ 20 đến trên 60 tuổi, từ những đôi trẻ đang hẹn hò cho đến vợ chồng bên nhau trên 30 năm, đã có mặt.

Khách mời có mặt tại sự kiện casting. Ảnh: White Palace

Theo ban tổ chức, điểm đặc biệt của casting lần này nằm ở tinh thần cởi mở và đầy cảm hứng của NTK Đỗ Mạnh Cường. Anh muốn dùng ngôn ngữ của thời trang và nghệ thuật để kể câu chuyện về những tình yêu bền chặt qua thời gian.

Vì thế, sàn catwalk lần này sẽ không chỉ có những người mẫu trẻ trung, mà cả những cặp đôi trung niên từ đời thực, các người mẫu nhí sẽ cùng sải bước, kể câu chuyện tình yêu bằng chính sự hiện diện của họ.

Một cặp đôi trình diễn thử trước ban tổ chức. Ảnh: White Palace

Nhiều người tham gia chia sẻ rằng họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đứng trên sàn diễn thời trang. Anh Hưng (55 tuổi, TP HCM) cho biết anh và vợ đã kết hôn 30 năm. Hai vợ chồng anh Hưng đến tham gia casting như một cách hâm nóng lại mối quan hệ.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng các giám khảo casting. Ảnh: White Palace

Show "From Yes to Forever" sẽ diễn ra vào lúc 18h30, ngày 23/5, mở màn cho Vietnam Wedding Fest – lễ hội cưới đầu tiên tại Việt Nam do IN Hospitality tổ chức. Đây không chỉ là một sự kiện giới thiệu dịch vụ cưới mà còn là một lễ hội mang đến cho khách mời những trải nghiệm đặc biệt.

Trong hai ngày 23-25/5, mọi người sẽ được xem 18 bộ sưu tập váy cưới mới nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng, 9 bộ sưu tập dạ tiệc tôn vinh vẻ đẹp cho khách tham dự tiệc cưới, Immersive Show kết hợp trình diễn nghệ thuật, công nghệ 3D mapping và âm nhạc sống. Ngoài ra còn có trải nghiệm thử váy cưới tức thời với công nghệ AI – lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Check in tại không gian 2 tiệc cưới mẫu và thử loạt thiết bị công nghệ cưới mới nhất dành cho thế hệ trẻ hiện đại. Khu vực trải nghiệm ẩm thực với các món tiệc được lựa chọn và hàng trăm ưu đãi cho ngày cưới dành cho khách hàng đến sớm.

Yên Chi