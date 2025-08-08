Hàng trăm căn nhà xã hội tại Bắc Ninh dự kiến 17 triệu đồng một m2

Gần 400 căn nhà xã hội tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị mở bán từ 17 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 575 triệu.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa nhận được báo cáo về việc bán, cho thuê dự án nhà ở xã hội tại khu số 1 - khu đô thị cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn tại phường Bắc Giang. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ đô.

Theo quy định, sau khi khởi công, chủ đầu tư phải cung cấp thông tin dự án nhà ở xã hội cho Sở Xây dựng công bố công khai trên cổng thông tin, để người dân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.

Theo đó, dự án có 617 căn hộ, trong đó hơn 60% số căn để bán với diện tích 35-70 m2. Giá bán dự kiến 17 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương ứng 595 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng một căn.

Quỹ cho thuê có 93 căn với giá tạm tính hơn 114.000 đồng mỗi m2. Với mức này, giá thuê mỗi căn khoảng 3,9-7,9 triệu đồng một tháng. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ vào tháng 11-12.

Dự án nhà ở xã hội tại khu số 1 có tổng diện tích hơn 10.000 m2, gồm hai công trình. Trong đó, tòa nhà xã hội được xây trên diện tích 8.000 m2, cao 12 tầng. Tòa còn lại là nhà ở thương mại cao 15 tầng, có một hầm, cung cấp 150 căn. Một số hạng mục khác tại dự án gồm khu thương mại dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân vườn...

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh chuẩn bị mở bán từ 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 470 triệu đồng.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cho biết trước khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh này đã hoàn thành 7.020 căn trong giai đoạn 2021-2024. Đến nay, 15 dự án đang xây dựng với 10.500 căn hộ và 23 dự án chuẩn bị đầu tư, cung cấp 49.500 căn. Đây cũng là tỉnh có chỉ tiêu xây nhà xã hội cao hàng đầu cả nước năm nay, vượt 10.000 căn.

Đình Trí