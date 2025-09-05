Hàng trăm căn nhà xã hội ở Bắc Ninh có giá 17,2 triệu một m2

Hơn 400 căn nhà xã hội tại phường Nếnh đang mở bán từ 17,2 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 454 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán, cho thuê tại Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Vega.

Theo đó, quỹ căn để bán tại dự án có giá gần 17,3 triệu đồng một m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Với diện tích 26,3-69 m2, giá mỗi căn dao động 454 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng.

Giá cho thuê tại dự án là 106.000 đồng mỗi m2 một tháng. Người thuê cần trả tiền cả căn khoảng 2,8-7,3 triệu đồng.

Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Nếnh có tổng diện tích gần 4,3 ha, cung cấp 432 căn hộ để bán. Dự án gồm ba tòa chung cư nhà xã hội cao 18 tầng và một tòa nhà ở thương mại. Một số hạng mục khác có trường mầm non, nhà để xe, khu phụ trợ, sân tập thể thao. Thời gian dự kiến vận hành từ quý I/2026.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng thông báo hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Bắc Giang chuẩn bị mở bán từ 17 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 575 triệu. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ đô.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cho biết trước khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh này đã hoàn thành 7.020 căn trong giai đoạn 2021-2024. Đến nay, 15 dự án đang xây dựng với 10.500 căn hộ và 23 dự án chuẩn bị đầu tư, cung cấp 49.500 căn. Đây cũng là tỉnh có chỉ tiêu xây nhà xã hội cao hàng đầu cả nước năm nay, vượt 10.000 căn.

Đình Trí