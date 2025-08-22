Hàng trăm cán bộ, nhân viên ROX Group tham gia hiến máu

ROX Group phối hợp ngân hàng MSB và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu, thu hút hàng trăm nhân viên tham gia với 661 đơn vị máu sau một ngày.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Ban tổ chức cho biết, trước tình trạng khan hiếm nguồn máu tại các bệnh viện, chương trình năm nay được triển khai sớm hơn khoảng một tháng để bổ sung kịp thời cho nhu cầu điều trị.

Cán bộ nhân viên ROX Group cùng nhau tham gia hiến máu, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm chủ động với cộng đồng. Ảnh: ROX Group

Sự kiện thu hút hàng trăm cán bộ, nhân viên đăng ký. Người tham gia được sàng lọc sức khỏe, hiến theo khung giờ và nhận giấy chứng nhận theo quy định. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Việt Đức trực tiếp hướng dẫn, giám sát quy trình nhằm bảo đảm an toàn cho từng đơn vị máu.

Một cặp vợ chồng (trái) cùng hiến máu năm thứ hai liên tiếp tại chương trình Giọt thương. Ảnh: ROX Group

Đại diện ban tổ chức cho biết, 661 đơn vị máu sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị. "Chúng tôi kỳ vọng chương trình được duy trì thường niên, đóng góp ổn định cho ngân hàng máu. Đây cũng là cầu nối, gắn kết người ROX cùng vun đắp những giá trị sống tốt đẹp", vị này nói.

Cán bộ nhân viên với chứng nhận hiến máu khi tham gia chương trình. Ảnh: ROX Group

Suốt 29 năm phát triển, ROX Group coi việc giải quyết các vấn đề cộng đồng là nhiệm vụ song hành với kinh doanh. Tập đoàn xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share hướng tới mục tiêu này.

Trong khuôn khổ ROX Share, doanh nghiệp cho biết đang duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như "Chia sẻ yêu thương", "Cùng em tới trường", tập trung vào trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn thông qua tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết, làm cầu dân sinh... Bên cạnh đó, nhân viên được khuyến khích tham gia hiến máu, nấu cơm thiện nguyện, đi bộ gây quỹ, quyên góp.

Tuệ Anh