Hàng thủ Arsenal có đang mạnh nhất mọi thời?

Với chỉ ba bàn thua sau 9 trận, thành tích phòng ngự của Arsenal sánh ngang nhiều hàng thủ huyền thoại trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

William Saliba (trái) và Gabriel Magalhaes mừng bàn thắng trong trận Arsenal gặp Newcastle trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh, ngày 28/9/2025. Ảnh: Reuters

Ở mùa giải ăn ba của Man Utd 1998-1999, Arsenal chỉ thủng lưới 17 bàn ở Ngoại hạng Anh. "Quỷ Đỏ" đăng quang với một điểm nhiều hơn "Pháo Thủ" (79 so với 78), dù lọt lưới 37 bàn. Vì thế, nhiều người nhớ tới chức vô địch của Man Utd, thay vì thành tích phòng ngự của đoàn quân Arsene Wenger năm đó.

Ba bàn thua sau 9 trận mùa này là thành tích không dễ đạt được. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chỉ có hai đội làm tốt hơn Arsenal sau 9 trận, là Chelsea mùa 2010-2011 và Man Utd mùa 2007-2008, đều chỉ lọt lưới hai bàn. Xếp ngang Arsenal là Chelsea 2021-2022, Liverpool 2018-2019, Man City 2018-2019, Southampton 2013-2014 và Chelsea 2005-2006.

Vì thế, đoàn quân Mikel Arteta nằm trong nhóm hàng thủ khởi đầu vững vàng trong lịch sử giải đấu. Đội hình gồm thủ môn David Raya cùng bốn hậu vệ Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes và Riccardo Calafiori đang tạo nên một bức tường gần như không thể xuyên phá. Cả 4 hậu vệ đều có khả năng giữ vị trí, tranh chấp mạnh mẽ và phối hợp ăn ý trong cách vận hành của Arteta.

Không chỉ phòng ngự chắc, Arsenal còn tỏ ra lạnh lùng và kỷ luật. Từ sau trận thua Liverpool và trận hòa Man City trong năm vòng đầu, họ toàn thắng bốn trận tiếp theo, leo lên đỉnh bảng với bốn điểm nhiều hơn Bournemouth và năm điểm so với Tottenham.

Trận thắng 2-1 trên sân Newcastle cuối tháng 9 được xem là bước ngoặt, khi Arsenal cho thấy bản lĩnh của một tập thể sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu. "Arsenal được xây từ hàng thủ. Nếu họ vô địch, người ta sẽ nói về bức tường ấy như nền tảng của chức vô địch", bài viết trên Times có đoạn.

Nhưng chưa thể khẳng định đây là hàng thủ mạnh nhất mọi thời của Arsenal. Bởi lịch sử cho thấy phòng ngự xuất sắc không đồng nghĩa với thành công.

Mùa 1998-1999, Arsenal - với thủ môn David Seaman cùng bộ tứ vệ Lee Dixon, Martin Keown, Tony Adams, Nigel Winterburn - chỉ lọt lưới 17 bàn, ít hơn nhiều so với mùa giải bất bại 2003-2004 (26 bàn thua). Nhưng vì không vô địch, họ gần như bị lãng quên. Còn mùa 2003-2004, đội hình của Jens Lehmann, Lauren, Sol Campbell, Kolo Toure và Ashley Cole đi vào lịch sử nhờ kỷ lục bất bại, dù hàng thủ khi ấy không quá hoàn hảo.

Tương tự, Liverpool mùa 2018-2019 với Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip và Andy Robertson có thống kê phòng ngự ấn tượng hơn mùa sau đó, chỉ 22 bàn thua. Nhưng họ được nhớ tới nhiều hơn nhờ chức vô địch mùa 2019-2020, dù thủng lưới 33 bàn. "Không ai tổ chức diễu hành chỉ vì giữ sạch lưới", báo Anh viết thêm. "Người ta chỉ diễu hành khi có cúp trên tay".

Những con số dù ấn tượng đến mấy, cũng không đủ để đi vào lịch sử nếu không kèm theo danh hiệu. Trong danh sách hàng thủ xuất sắc ở Ngoại hạng Anh, các chuyên gia thường chọn Chelsea của Mourinho (thời 2004-2006), Arsenal 1998-1999, Man Utd 2007-2008 và Liverpool 2018-2019.

Khi được yêu cầu chọn ra hàng thủ trong mơ, Times đưa ra năm cái tên gồm Petr Cech, Alexander-Arnold, Van Dijk, John Terry và Robertson. Lý do là họ không chỉ giỏi phòng ngự, còn giành được Ngoại hạng Anh. Đó là thành tích còn thiếu của Arsenal 21 năm qua.

Thủ môn David Raya chạm bóng trong trận Arsenal hòa Man City trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

Tính đến cuối tháng 10, Arsenal mới thủng ba bàn. Sau họ, các đội xếp kế tiếp như Tottenham, Sunderland và Man City đều đã để lọt lưới ít nhất 7 bàn. Trung bình mỗi trận, "Pháo Thủ" thủng lưới 0,33 bàn. Kỷ lục trong một mùa giải Ngoại hạng Anh là Chelsea mùa 2004-2005 với chỉ 15 bàn thua trong 38 vòng đấu, trung bình 0,39 bàn.

Tuy nhiên, Arsenal phải duy trì phong độ qua 38 vòng, đứng vững trước lịch đấu khắc nghiệt, và giữ được bản lĩnh khi bước vào những thời điểm then chốt. Những mùa gần đây, họ thường hụt hơi ở các vòng cuối, nên về nhì ba lần liên tiếp.

Duy trì phong độ như Arsenal hiện tại trong 38 vòng đấu là rất khó xảy ra. Nhưng nếu họ làm được, có thể đây sẽ là mùa giải lịch sử với "Pháo Thủ". Raya ngày càng bắt chắc tay. Timber và Calafiori lên công về thủ nhịp nhàng. Cặp trung vệ Saliba và Magalhaes ngày càng ăn ý, thậm chí còn nguy hiểm mỗi khi tham chiến.

Nhưng nếu không thể nâng cúp, hàng thủ Arsenal cũng sẽ bị nhớ đến một cách lờ mờ như chính họ mùa 1998-1999. Hay như Southampton 2013-2014, từng thủng ba bàn sau 9 trận, nhưng kết thúc ở vị trí thứ tám.

Điểm tích cực với thầy trò Arteta là sự sa sút của ĐKVĐ Liverpool, cùng cựu vương Man City. Trước khi hai đối thủ này lấy lại phong độ, Arsenal cần tạo ra một khoảng cách an toàn. Và nếu họ lên ngôi sau 22 năm chờ đợi, hàng thủ sẽ được nhắc đến đầu tiên.

Hoàng An (theo Times)