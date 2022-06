Hãng taxi Việt dùng ôtô điện VinFast VF e34

Những chiếc VF e34 đầu tiên trong lô 50 xe đặt hàng từ VinFast được Lado Taxi sử dụng cho dịch vụ vận chuyển hành khách tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng).

Lô VF e34 đầu tiên được VinFast bàn giao cho hãng taxi có trụ sở ở TP HCM hôm 31/5. Tổng số xe đặt hàng của hãng này là 50 chiếc, sử dụng cho dịch vụ vận tải hành khách. Chia sẻ về quyết định dùng taxi điện, ông Nguyễn Ngọc Đồng, Giám đốc công ty TNHH Đồng Thúy cho biết, VF e34 có 4 điểm ưu việt.

Dàn xe VF e34 trong lễ bàn giao cho hãng taxi. Ảnh: VinFast.

Đầu tiên là chi phí. Theo tính toán của doanh nghiệp này, VF e34 có thể giúp tối ưu được nhiều loại chi phí. "Trong bối cảnh giá xăng tăng như hiện nay, việc sử dụng xe điện giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Ngoài ra, chính sách miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ giúp doanh nghiệp lựa chọn ôtô điện trở nên thiết thực hơn", ông Đồng nói.

Tiếp theo là sự bền bỉ, đây là yếu tố được các đơn vị kinh doanh vận tải đặt lên hàng đầu khi lựa chọn xe. Đại diện VinFast cho biết, so với hệ truyền động phức tạp của xe xăng thì động cơ điện cấu tạo đơn giản hơn, các doanh nghiệp sẽ không phải lo sửa các chi tiết máy bị hao mòn. Ngoài ra, hãng đưa chính sách bảo hành đến 10 năm hoặc 200.000 km, lợi thế đáng kể so với các mẫu xe xăng thông thường.

Chính sách thuê pin từ VinFast hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp taxi bớt chi phí bảo dưỡng, bảo trì hoặc thay thế pin sau thời gian sử dụng. Khi dung lượng giảm dưới 70%, hoặc xảy ra trục trặc không phải do lỗi người dùng, hãng xe đổi mới hệ thống pin.

Dàn xe VF e34 trên đường phố. Ảnh: VinFast.

Nguyên nhân cuối cùng được vị giám đốc chỉ ra là sự an toàn, trải nghiệm của hành khách và khả năng quản lý xe thông minh. "Để tối ưu chi phí, các mẫu xe dịch vụ thường bị cắt giảm nhiều tính năng. Trong khi đó VF e34 vẫn sở hữu 6 túi khí cùng hàng loạt trang bị an toàn nổi trội so với các xe trong cùng phân khúc. Tôi tin rằng đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng tính cạnh tranh của thương hiệu, thu hút khách hàng", ông Trần Cao Hiếu, Kĩ thuật trưởng Lado Bình Định nói.

Ngoài ra, doanh nghiệp có lượng xe lớn sẽ không cần đầu tư phần mềm hay thiết bị máy móc từ bên thứ ba. Với VF e34, người dùng có thể quản lý các tính năng qua ứng dụng trên smartphone, kiểm tra các thông số như: lịch sử di chuyển, tình trạng xe, bảo dưỡng, thanh toán chi phí sạc, thuê pin...

"Tôi tin rằng loạt công nghệ thông minh cùng trải nghiệm mới lạ của ôtô điện sẽ nhanh chóng chinh phục khách hàng tỉnh Lâm Đồng nói riêng, tạo tiền đề để chúng tôi triển khai việc sử dụng xe ô tô điện tới các địa bàn khác như Nha Trang, Bình Định, Vũng Tàu... trong tương lai", ông Nguyễn Ngọc Đồng khẳng định.

Các đại diện Lado Taxi tại lễ bàn giao xe VF e34. Ảnh: VinFast.

Những ưu thế của xe điện đã khiến một số tài xế taxi công nghệ chuyển sang sử dụng VF e34. "Thời gian qua, nhiều tài xế công nghệ đã tắt ứng dụng bởi sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn không nhiều, trong bối cảnh xăng dầu tăng giá. Sau khi sử dụng VF e34 khoảng vài tháng, tôi ước tính thu nhập cao hơn khoảng 150% so với chiếc xe xăng cũ trước đây", một tài xế sử dụng VF e34 tại Hà Nội nói.

Theo Mordor Intelligence, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường tại Ấn Độ, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường taxi sử dụng ôtô điện có thể đến hơn 12%, trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương sẽ là thị trường taxi điện lớn nhất thế giới.

Thị trường xe điện tại Việt Nam trở nên sôi động hơn từ khi VinFast quyết định chọn đây là chiến lược trong tương lai. Mẫu SUV điện cỡ C của hãng này có giá bán 690 triệu đồng, chưa bao gồm bộ pin. Khách hàng mua VF e34 có 2 lựa chọn thuê pin theo gói Linh hoạt hoặc Cố định.

Gói thuê pin Linh hoạt có mức phí 657.500 đồng mỗi tháng, giới hạn quãng đường 500 km mỗi tháng. Nếu đi vượt 500 km, người dùng sẽ trả thêm 1.315 đồng mỗi km. Gói thuê pin Cố định có giá 1,805 triệu đồng mỗi tháng, không giới hạn quãng đường di chuyển. Đặc biệt, một trong những yếu tố khiến VF e34 hút khách là xe được hưởng mức lệ phí trước bạ 0%.

Tuấn Vũ