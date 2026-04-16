Hãng taxi chuyển đổi toàn bộ xe xăng sang xe điện VinFast

VinFast, GSM và hãng Taxi Lavi ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thay thế toàn bộ dàn xe sang 2.000 ôtô điện VinFast, dùng nền tảng vận tải xanh do GSM tư vấn.

Theo thỏa thuận hợp tác, Taxi Lavi sẽ đầu tư và vận hành 2.000 ôtô điện VinFast, gồm các dòng Minio Green, Herio Green, VF 5, Limo Green và EC Van. Hãng này dự kiến triển khai ở các thị trường TP HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng, hướng đến thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Song song việc chuyển đổi sang xe thuần điện, các bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái vận hành đồng bộ, gồm hạ tầng sạc do V-Green phát triển và hệ thống xưởng dịch vụ chuyên biệt. Sự kết hợp trên nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và nền tảng vận hành ổn định cho đội xe có quy mô lớn.

Ông Trần Lê Phương, Phó tổng giám đốc GSM toàn cầu (trái) và ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa, chủ sở hữu hãng Taxi Lavi tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: GSM

Thỏa thuận trên được ký kết và triển khai trong bối cảnh ngành vận tải Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh, với yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành. Các chuyên gia cho rằng, việc kết hợp giữa xe điện VinFast, hạ tầng sạc nhanh V-Green và nền tảng vận hành Green SM sẽ góp phần hình thành mô hình vận tải thuần điện đồng bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tài xế chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, toàn bộ quá trình chuyển đổi sang xe thuần điện của Taxi Lavi sẽ được GSM đồng hành, tư vấn và hỗ trợ triển khai, giúp đảm bảo hiệu quả vận hành. "Lễ ký kết đánh dấu bước triển khai cụ thể trong lộ trình điện hoá toàn bộ đội xe của Taxi Lavi, hướng đến mô hình vận tải hiệu quả và bền vững, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tài xế và nâng dịch vụ khách hàng", ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa nói.

Ông Trần Lê Phương, Phó tổng giám đốc GSM toàn cầu đánh giá, di chuyển xanh là xu hướng tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng hiệu quả vận hành trong dài hạn. "GSM sẽ đồng hành đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng vận hành đồng nhất ở tất cả các thị trường", ông nói.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên cho biết cùng đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện mô hình vận tải thuần điện quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Việt Nam. Ngoài đội xe vận hành dưới thương hiệu Green SM, GSM hiện đồng hành, hỗ trợ gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng bus trên cả nước.

