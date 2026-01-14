Hãng tàu ONE mua cổ phần cảng container Đại Liên

Hãng vận tải container Ocean Network Express (ONE) mua cổ phần thiểu số tại cảng Container Đại Liên (DCT), nhằm tăng cường hiện diện tại các cảng chiến lược ở Đông Bắc Trung Quốc.

Theo thông báo ngày 5/1, ONE cho biết đã ký kết thỏa thuận mua cổ phần thiểu số (cổ phần không đủ để kiểm soát hoặc chi phối doanh nghiệp) tại DCT, cảng container nằm tại trung tâm giao thương container quốc tế quan trọng ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Cảng container Đại Liên. Ảnh: China Merchants Group

Cảng Container Đại Liên có công suất thiết kế khoảng 6,6 triệu TEU mỗi năm. Cơ sở này hiện vận hành 14 cầu bến container với tổng chiều dài cầu bến 4.390 m, được trang bị hạ tầng xếp dỡ và độ sâu luồng tàu đủ khả năng tiếp nhận các tàu container cỡ lớn.

Ông Hiroki Tsujii, Giám đốc toàn cầu phụ trách sản phẩm và mạng lưới của ONE, cho biết thương vụ này phù hợp chiến lược đảm bảo khả năng tiếp cận tại các cảng trọng điểm trong khu vực.

"Việc nắm giữ cổ phần cho phép chúng tôi hợp tác chặt chẽ hơn với DCT, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng của cảng, qua đó củng cố vai trò của Đại Liên như một cửa ngõ quan trọng cho thương mại quốc tế tại Đông Bắc Trung Quốc", ông Tsujii nói.

Ocean Network Express (ONE) là hãng vận tải container toàn cầu có trụ sở tại Singapore, thành lập năm 2017 từ việc hợp nhất mảng vận tải container của ba tập đoàn Nhật Bản là Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) và Nippon Yusen Kaisha (NYK).

ONE hiện vận hành đội tàu hơn 260 chiếc với tổng sức chở trên 2 triệu TEU, phục vụ mạng lưới tuyến vận tải kết nối châu Á - châu Âu - châu Mỹ và nhiều khu vực khác. Công ty tập trung vào nâng cao hiệu quả logistics, tối ưu dịch vụ kết nối cảng và ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng.

Ngọc Minh (theo Baird Maritime)