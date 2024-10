Hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc lại thua lỗ

Lợi nhuận sau thuế của hãng tàu Superdong giảm mạnh từ mức 7,8 tỷ của cùng kỳ năm ngoái về âm hơn 3,1 tỷ đồng trong quý III.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG) có doanh thu khoảng 81,6 tỷ đồng, giảm gần 11% so với quý III/2023. Ban lãnh đạo cho biết do ảnh hưởng của thời tiết cực đoạn, mưa bão kéo dài, công ty phải điều chỉnh giảm 15% số chuyến so với cùng kỳ. Riêng khu vực Kiên Giang phải ngừng 15 ngày dẫn đến số lượng hành khách tuột dốc nghiêm trọng.

Trong khi đó, các chi phí lại tăng. Giá vốn nhích nhẹ 0,7% khiến lợi nhuận gộp vơi hơn phân nửa về quanh 9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 63% về còn 2,1 tỷ do vơi đi lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh. Công ty vẫn phải gánh hàng chục tỷ đồng các chi phí cố định như nhân viên, quản lý, hoa hồng đại lý...

Tổng lại, Superdong Kiên Giang lỗ sau thuế hơn 3,1 tỷ đồng, trong khi quý III năm trước có lãi khoảng 7,8 tỷ. Đây cũng là kỳ kinh doanh thua lỗ trở lại của công ty sau hai quý đầu năm ghi nhận lợi nhuận dương.

Lũy kế 9 tháng, SKG ghi nhận hơn 315 tỷ đồng doanh thu và lãi khoảng 44,5 tỷ đồng. Trong khi doanh thu chỉ sụt hơn 7%, lợi nhuận lại giảm gần 42% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã hoàn thành gần ba phần tư kế hoạch doanh thu và còn cách mục tiêu lợi nhuận cả năm khoảng 39%.

Superdong Kiên Giang là doanh nghiệp vận hành 16 tàu cao tốc và hai phà chuyên chở hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa từ đất liền tới Phú Quốc, Nam Du, Côn Đảo và Phú Quý. Đây là một trong những hãng tàu nắm giữ thị phần lớn trong vận tải đường biển ra các hải đảo nổi tiếng về du lịch.

Thời gian qua, công ty tập trung nâng cấp đội tàu ở các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du. Năm nay, Superdong muốn nghiên cứu thêm tuyến mới sau khi mở thêm tuyến TP HCM - Vũng Tàu. Một trong những chiến lược trọng điểm của họ là áp dụng mức giá cạnh tranh hơn và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi.

Tàu Superdong di chuyển từ Hà Tiên ra Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: SKG

Trong hơn một năm qua, địa bàn Kiên Giang trong đó có tuyến ra "đảo ngọc" luôn trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh của Superdong. Hãng tàu này nhiều lần lên tiếng rằng lợi nhuận bị ảnh hưởng do du lịch Phú Quốc sụt giảm với nhiều nguyên nhân từ thời tiết cho đến tình trạng "chặt chém" giá cả, dẫn đến du khách chuyển điểm đến tới nơi có chi phí thấp hơn. Riêng năm ngoái, doanh thu hai tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Phú Quốc đã lần lượt giảm 25% và 14% so với năm 2022.

Sau nhiều đợt họp bàn và phối hợp giữa nhiều bên, giá dịch vụ tại Phú Quốc thời gian gần đây được đánh giá đã bình ổn trở lại. Trong những đợt nghỉ lễ lớn vừa qua, các hãng tàu cao tốc có thể hưởng lợi khi giá vé máy bay tăng cao khiến du khách ưu tiên chọn phương tiện di chuyển đường biển.

Tất Đạt