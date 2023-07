Hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc, Côn Đảo lãi kỷ lục

Nhờ tăng thêm chuyến tàu và lãi từ tiền gửi ngân hàng mà Superdong Kiên Giang báo lợi nhuận hơn 35 tỷ đồng trong quý II, cao nhất gần 5 năm.

Từ tháng 4 đến tháng 6, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG) tăng thêm số chuyến hoạt động khoảng 12% so với cùng kỳ 2022. Điều này giúp doanh thu tăng 3,5% lên gần 131 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí giá vốn giảm do giá dầu DO hạ 28% so với quý II/2022. Công ty có lãi gộp hơn 53 tỷ đồng.

SKG đang có hơn 251 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Trong bối cảnh nền lãi suất cao hơn cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này có gần 7,7 tỷ từ lãi tiền gửi. Doanh thu hoạt động tài chính theo đó cũng tăng hơn gấp đôi.

Tổng lại, Superdong Kiên Giang có lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với quý II/2022. Đây là quý sinh lãi cao nhất kể từ quý II/2019. Sau nửa năm, hãng tàu cao tốc này đã hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

Superdong Kiên Giang là doanh nghiệp vận hành 16 tàu cao tốc và hai phà chuyên chở hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa từ đất liền tới Phú Quốc, Nam Du, Côn Đảo và Phú Quý. Đây là một trong những hãng tàu nắm giữ thị phần lớn trong vận tải đường biển ra các hải đảo nổi tiếng về du lịch.

Theo kế hoạch, năm nay Superdong sẽ nâng cấp bốn tàu tốc độ cao để lần lượt đưa vào khai thác ở các tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du. Riêng tuyến Rạch Giá - Phú Quốc sẽ được đảm bảo toàn bộ tàu đều có tốc độ cao. Công ty cũng muốn duy trì lịch trình chạy tàu xuyên suốt với giá vé cạnh tranh.

SKG cũng sẽ đầu tư mới ba tàu để khai thác tuyến TP HCM - Vũng Tàu, khôi phục lại tuyến Phú Quốc - Nam Du, Rạch Giá - Hòn Nghệ. Doanh nghiệp đang nghiên cứu mở rộng thêm các tuyến tiềm năng ở Kiên Giang và các tỉnh, thành khác.

Lĩnh vực kinh doanh của Superdong ngoài cạnh tranh với các hãng tàu khác còn cạnh tranh với các hãng bay. Tuy nhiên trong cao điểm du lịch 30/4 và 1/5 của quý II năm nay, tàu cao tốc có phần lợi thế về giá vé.

Theo ghi nhận của VnExpress vào đầu tháng 4, vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc vào dịp nghỉ lễ 30/4 dao động từ 6 triệu đến hơn 10 triệu đồng, từ TP HCM - Phú Quốc khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng tùy hãng, thời gian bay và hạng vé. Trong khi đó, với giá thấp hơn 10-20 lần, các chuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá và Hà Tiên đi Phú Quốc liên tiếp "cháy vé". Superdong Kiên Giang chạy 28 chuyến tàu mỗi ngày vào dịp lễ, tăng 10 chuyến so với ngày thường.

Tất Đạt