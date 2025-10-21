Hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc có lãi trở lại

Hãng tàu cao tốc Superdong lãi hơn 7 tỷ đồng trong quý III nhờ tăng trưởng của tuyến Phan Thiết - Phú Quốc.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG) cho thấy doanh thu đạt gần 98,7 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với quý III/2024. Giá vốn bán hàng tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp cao hơn gấp 2,4 lần và đạt mức 21,8 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng nhích thêm 23% lên gần 2,6 tỷ đồng.

Kỳ này, SKG lược bỏ hoàn toàn chi phí tài chính. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 9,5% lên mức lần lượt là 11,1 tỷ và 3,8 tỷ đồng.

Superdong lãi sau thuế hơn 7,3 tỷ đồng. Mức này cải thiện so với khoản lỗ hơn 3,1 tỷ của quý III/2024. Như vậy, doanh nghiệp này đã có 3 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận dương, dù mức lãi quý trước thấp hơn so với nửa đầu năm.

Ban lãnh đạo hãng tàu cho biết họ có lãi nhờ sự tăng trưởng đồng đều về doanh thu trên các tuyến, với mức tăng bình quân đạt 21%. Trong đó, một số tuyến có tăng trưởng nổi bật, như Phan Thiết - Phú Quốc tới 50% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn nhích lên chủ yếu do số chuyến tăng, kéo theo sản lượng dầu tiêu thụ cao hơn 12%. Mặc dù giá dầu giảm nhẹ 2%, chi phí nhiên liệu vẫn tăng khoảng 10%. Nhờ việc tối ưu hóa vận hành và kiểm soát các chi phí cố định, Superdong duy trì tốc độ tăng chi phí thấp hơn doanh thu, góp phần cải thiện biên lãi gộp.

Năm nay, SKG đặt mục tiêu có gần 418,3 tỷ đồng doanh thu và gần 35,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt gần 10% và 5% so với năm ngoái. Sau 9 tháng, họ hoàn thành hơn 83% chỉ tiêu doanh thu với khoảng 348 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã vượt 59% kế hoạch lợi nhuận, khi ghi nhận lãi lũy kế nửa đầu năm khoảng 56,8 tỷ.

Một tàu cao tốc của hãng Superdong đang khởi hành trên biển. Ảnh: SKG

Tại phiên họp thường niên hồi đầu tháng 4, ban lãnh đạo đánh giá 2024 là một trong những năm thách thức và khó khăn nhất trong hơn 20 năm hoạt động. Sang năm nay, Superdong cho rằng là giai đoạn bản lề với các dấu hiệu phục hồi về du lịch.

Công ty sẽ đầu tư vào phà cao tốc hiện đại, đồng thời khai thác các tuyến mới như Thổ Châu để mở rộng thị phần. Từ năm trước tới nay, họ đã hoán cải 4 tàu cao tốc Superdong. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng muốn triển khai các dịch vụ hậu cần tại cảng như ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí để tối ưu hóa nguồn thu.

Tất Đạt