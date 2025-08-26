Hãng tàu biển lớn thứ ba thế giới muốn tìm hiểu đầu tư tại TP HCM

CMA CGM - hãng tàu biển lớn thứ ba thế giới của Pháp, muốn tìm hiểu quy hoạch hàng hải của TP HCM để đầu tư thời gian tới.

Thông tin được bà Amelie Manon Humphreys, Tổng giám đốc CMA CGM tại Việt Nam, nêu tại buổi làm việc với Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ chiều 25/8. Bà cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược của tập đoàn, với nhiều kế hoạch phát triển, đặc biệt tại TP HCM.

Do đó, CMA CGM muốn được tìm hiểu chiến lược phát triển vận tải biển và quy hoạch phát triển một số cảng biển tại địa phương, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tập đoàn cũng quan tâm đến tiến độ triển khai quy hoạch, xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý khi tiến hành đầu tư vào các cảng biển.

Bà Amelie Manon Humphreys, Tổng giám đốc CMA CGM tại Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc chiều 25/8. Ảnh: UBND TP HCM

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thọ đánh giá CMA CGM đã và đang đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương thời gian qua. Ông khẳng định TP HCM luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quan tâm phát triển hệ thống cảng và vận tải biển.

Địa phương đang tập trung xây dựng hệ thống cảng mở, cải cách thủ tục thông quan hàng hóa; thành lập khu thương mại tự do, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư logistics hiện đại, vận tải đa phương thức, góp phần đưa TP HCM thành trung tâm logistics quốc tế và cửa ngõ hàng hải trọng điểm khu vực.

Ông Nguyễn Văn Thọ giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính kết nối, chia sẻ thông tin tạo điều kiện cho CMA CGM tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Sở Xây dựng cho biết, sau sáp nhập, TP HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch, phân bố chức năng, nhiệm vụ các cảng trở thành cụm cảng thống nhất, đồng bộ. Dự kiến ngay năm nay, TP HCM hoàn thành quy hoạch chung về phát triển cảng biển, kêu gọi đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Cái Mép – Thị Vải.

Theo Reuters, CMA CGM đang sở hữu 65 cảng container trên toàn thế giới. Tập đoàn Pháp này do gia đình của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Rodolphe Saadé kiểm soát và là hãng vận tải container lớn thứ ba thế giới. Năm 2024, hãng ghi nhận sản lượng vận chuyển tăng 7,8%, góp phần thúc đẩy doanh thu tăng 18%, đạt 55,48 tỷ USD. Quý II vừa qua, doanh thu tập đoàn đạt 13,2 tỷ USD.

Dỹ Tùng