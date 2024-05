Hãng sản xuất chip Trung Quốc lần đầu đứng thứ ba thế giới

SMIC của Trung Quốc vượt qua GlobalFoundries của Mỹ để trở thành nhà máy sản xuất chip lớn thứ ba toàn cầu.

Theo báo cáo thị trường sản xuất chip quý I/2024 do công ty nghiên cứu Counterpoint Research công bố, SMIC đạt 6% thị phần, ngang bằng với UMC và vượt qua GlobalFoundries (5%).

Kết quả này đưa SMIC lần đầu vào top ba về thị phần xét riêng trong mảng sản xuất chip, xếp sau TSMC và Samsung với thị phần lần lượt 62% và 13%.

Theo Counterpoint, doanh thu của mảng sản xuất chip trong ba tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 5% so với quý trước. Ngoài nguyên nhân mùa vụ, sự đi xuống còn do nhu cầu thấp đối với các dòng chip phổ thông trong smartphone, điện tử tiêu dùng, IoT, ôtô và công nghiệp. Riêng chip AI vẫn tăng trưởng mạnh.

Đây cũng là lý do thị phần của TSMC tăng, trong khi UMC và GlobalFoundries cùng giảm, vì hai đơn vị này vốn sản xuất nhiều cho các đơn hàng smartphone, ôtô.

Trong khi đó, SMIC chủ yếu phục vụ thị trường Trung Quốc - nơi đang chứng kiến sự phục hồi, với nhu cầu cao cho các sản phẩm về chip cho cảm biến, hiển thị, chip nguồn, IoT. Theo dữ liệu từ Omdia, Trung Quốc hiện tiêu thụ gần 50% sản lượng bán dẫn toàn cầu do là công xưởng lớn nhất thế giới.

Báo cáo kinh doanh quý đầu năm được SMIC công bố cũng cho thấy hãng đạt doanh thu 1,75 tỷ USD, tăng 19,7% so với năm ngoái, trong đó hơn 80% doanh thu đến từ khách hàng trong nước.

Từ 2020, SMIC nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ khiến họ bị hạn chế tiếp nhận công nghệ mới, như máy in thạch bản cực tím của ASML. Tuy nhiên, công ty cũng được Trung Quốc đầu tư hàng tỷ USD để tự chủ công nghệ.

Dù chưa đạt được những thành tựu lớn như TSMC hay Samsung với khả năng sản xuất chip 3 nm, SMIC đã có thể tạo chip 7 nm, góp phần vào thành công của Huawei Mate 60 Pro vào năm ngoái. Sang quý II/2024, nhà sản xuất chip Trung Quốc dự kiến doanh thu tăng từ 5 đến 7% do nhu cầu tiếp tục được mở rộng.

Để làm ra một chip, có ba khâu cơ bản gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói. Các hãng thiết kế chip hàng đầu có thể kể đến như Apple, Qualcomm, Nvidia. Còn TSMC tập trung vào khâu sản xuất và đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc cải thiện tiến trình, tiên tiến nhất là 2 nm. Trong khi đó, hiện chỉ có Intel và Samsung là hai đơn vị có khả năng đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói và kiểm thử chip.

