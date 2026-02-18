Hãng sá xị hơn 70 năm tuổi muốn bán nhà máy để thoát lỗ

Chủ thương hiệu Sá xị Chương Dương dự tính chuyển nhượng một nhà máy để cải thiện năng lực tài chính sau 5 năm lỗ liên tiếp.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (gọi tắt là Sá xị Chương Dương) đề xuất cổ đông cho chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3. Ban lãnh đạo cho hay có đối tác gửi bản chào giá đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về dòng tiền, và sẽ trình cổ đông tại phiên họp bất thường cuối tháng này.

Đề xuất được công bố sau khi công ty ghi nhận khoản lỗ 5 năm liên tiếp. Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng dù nhiều nỗ lực. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 xấp xỉ 350 tỷ đồng, gây áp lực lớn lên vốn chủ sở hữu.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Hội đồng quản trị phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty", tờ trình cổ đông viết.

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique thuộc Tập đoàn B.G.I (Pháp), có mặt từ năm 1952. Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước. Thế mạnh của công ty là nước giải khát có ga, trong đó dòng sản phẩm sá xị có mức tiêu thụ ổn định nhất. Nhờ dòng sản phẩm này, kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2016 ổn định với mức lợi nhuận 20-30 tỷ đồng mỗi năm.

Sá xị Chương Dương hiện có hai nhà máy. Trong đó, nhà máy nước giải khát tại Nhơn Trạch được khởi công cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng và vận hành vào 2022. Ban lãnh đạo từng kỳ vọng dự án này giúp tăng công suất lên 50%, để đạt tổng sản lượng 50 triệu lít một năm. Nhà máy mới cũng góp phần cho công ty mở rộng danh mục sản phẩm và lộ trình phân phối, qua đó củng cố vị thế trên thị trường nước giải khát.

Năm ngoái, Sá xị Chương Dương có doanh thu thuần 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu 260 tỷ đề ra trước đó. Công ty lãi gộp 41 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời gộp gần 26%.

Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 80 tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng sớm có lãi trở lại bằng việc tối ưu chi phí hoạt động, mở rộng độ bao phủ, kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng ở khu vực phía nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương Đông