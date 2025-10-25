Hàng rong tái xuất ở New York sau chiến dịch truy quét của ICE

MỹMột số người bán hàng rong bắt đầu mở bán trở lại trên vỉa hè phố Canal, Chinatown, sau vài ngày biến mất vì đợt truy quét của ICE.

Lực lượng liên bang Mỹ, với mũi nhọn là các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), hồi đầu tuần tiến hành chiến dịch truy quét tại khu Chinatown, New York, nhằm trấn áp hoạt động bán hàng rong bất hợp pháp.

Các đặc vụ truy quét dọc phố Canal ở Chinatown, nơi có "nền kinh tế vỉa hè" nở rộ với vô số sạp hàng bán túi xách, đồng hồ, trang sức nhái. Các đặc vụ ICE đã bắt 9 người, khiến các chủ sạp hàng rong "nằm im thở khẽ".

"Những người bán rong đã biến mất, cảm giác như một kỳ nghỉ lạ", Harlan Erskine, nhiếp ảnh gia làm việc tại khu phố, nói ngày 22/10.

Nhưng đến chiều 23/10, nhịp buôn bán dường như đã trở lại trên phố Canal. "Tôi phải làm việc, bạn nghĩ Tổng thống Donald Trump sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi sao? Chắc chắn là không", Michael, người bán kính râm 45 tuổi, nói.

Hàng rong trên phố Canal ở Chinatown, New York, ngày 23/10. Ảnh: NBC News

Trong nhiều thập kỷ, phố Canal, nơi người nhập cư kiếm sống và nơi du khách mặc cả mua hàng nhái, đã chứng kiến nhiều cuộc truy quét của Cảnh sát New York (NYPD) và lực lượng liên bang nhằm trấn áp hàng giả.

Tuy nhiên, hoạt động bán rong tại con phố này vẫn nhộn nhịp như cũ sau mỗi lần bị trấn áp. Nhiều người bán rong, thường là người nhập cư Tây Phi và Trung Quốc, quay về buôn bán do nhu cầu về hàng xa xỉ giá rẻ và thiếu cơ hội tìm được công việc tốt hơn.

"Tôi nghĩ việc vây bắt những người bán rong đang cố mưu sinh thật tệ. Phố Canal được biết đến với văn hóa hàng rong. Đây là cuộc tấn công vào văn hóa New York, vào một phần biểu tượng của thành phố", Assefash Makonnen, giám đốc truyền thông của nhóm vận động Cộng đồng châu Phi Đoàn kết, nói.

Thường ngày, phố Canal, dài khoảng 540 m, có hàng chục người mở sạp bán rong. Dù một số người đã quay trở lại, đám đông vẫn thưa thớt, không khí chen chúc thường ngày đã lắng xuống.

Đặc vụ liên bang bắt người trong cuộc truy quét trên phố Canal, Chinatown, New York, ngày 22/10. Ảnh: AP

Fassa Bandiougou, 53 tuổi, từ Mauritania đến Mỹ 27 năm trước, đã trở lại phố Canal ngày 23/10 để bán ốp lưng điện thoại.

"Tất nhiên tôi phải ra đây làm việc. Nếu không ai sẽ chăm sóc hay trả tiền hóa đơn cho tôi đây", Bandiougou nói, cho biết mỗi ngày ông kiếm được 100-150 USD và cố gắng gửi 200 USD mỗi tháng về quê nhà nuôi mẹ, vợ và 4 đứa con.

Edwin Jean, dân Brooklyn, bán túi xách nhái, mô tả chiến dịch truy quét của ICE đã gây chấn động cộng đồng bán hàng rong. "Một vài người bạn thân của tôi bị bắt. Ai cũng sợ cả. Tôi không biết những người khác có quay lại không. Họ không muốn liều để phải ngồi tù".

Trong khi đó, David Gonzales, chủ cửa hàng quà tặng trên phố Canal gần Cortlandt Alley, ủng hộ chiến dịch trấn áp.

"Người ta thậm chí không thể đi bộ trên vỉa hè khi có người bán rong. Giờ thì họ có thể. Tôi đồng ý với hành động của lực lượng biên bang. Tôi làm mọi thứ ở đây hợp pháp nên không có gì phải lo lắng", ông nói.

Đức Trung (Theo NBC News, ABC News, AP)