Hãng RAM, SSD cam kết không tăng giá ở Việt Nam

Hãng Kingmax cùng các nhà phân phối tại Việt Nam thỏa thuận không tăng giá sản phẩm với người dùng cuối trong quý 1/2026.

Thỏa thuận được đưa ra giữa Kingmax cùng nhà phân phối và một số đại lý tại Việt Nam hôm 6/1, trong đó, các bên sẽ đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá các sản phẩm bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD trong quý 1/2026.

Thời gian qua, RAM và SSD là hai linh kiện máy tính chứng kiến sự tăng giá mạnh, trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đua nhau mua linh kiện này để phục vụ phát triển AI, trong khi các nhà cung cấp cũng ưu tiên bán cho doanh nghiệp thay vì người dùng cuối.

Tại sự kiện, đại diện Kingmax Semiconductor nhận định việc thiếu hàng và tăng giá nhóm sản phẩm RAM, SSD có thể sẽ diễn ra trong suốt năm nay. Tuy nhiên hãng quyết định bình ổn giá sản phẩm trong nước giai đoạn này, khi Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên và có thời gian hiện diện lâu dài của hãng.

"Đây là một thỏa thuận có lợi cho người dùng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá liên tục tăng chưa có điểm dừng", bà Lê Hương Giang, đại diện hệ thống bán lẻ An Phát đánh giá.

Một mẫu SSD của Kingmax. Ảnh: Thủy Linh

Kingmax có mặt tại Việt Nam khoảng 30 năm, cạnh tranh với những tên tuổi như Kingston, Samsung... Trên thị trường đầu tháng 1/2026, giá mẫu RAM cho Desktop của Kingmax khởi điểm từ khoảng 500.000 đồng cho dung lượng 4GB DDR4 2666 Mhz; ổ cứng SSD dung lượng 240GB, SATA III, giá khoảng 1.200.000 đồng.

Theo báo cáo của TrendForce tháng 12/2025, RAM và SSD là những sản phẩm có thể "tăng giá theo ngày". Giá trung bình của các dòng sản phẩm phổ biến như RAM 8 GB DDR4 đã tăng 9,52% trong tuần giữa tháng. Hồi đầu tháng 12, Micron, một trong những hãng thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới tuyên bố ngừng sản xuất RAM cho người tiêu dùng, khiến giá sản phẩm tăng mạnh.

Lưu Quý