Hàng quán lấn chiếm vỉa hè phố du lịch Đà Nẵng

Đường Bạch Đằng nằm ven sông Hàn, phường Hải Châu. Khi đêm xuống, nhiều quán bar kê bàn ghế ra hết vỉa hè, sát với lòng đường. Tuyến đường này được ví như "phòng khách" của Đà Nẵng.
Từ cuối năm 2024, thành phố thí điểm xây dựng đường Bạch Đằng thành "tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông", nhưng việc kiểm soát trật tự vỉa hè, lòng đường chưa có nhiều biến chuyển.
Ở góc đường Bạch Đằng giao Lê Duẩn (dưới chân cầu quay sông Hàn), một hộ kinh doanh kê bàn ghế nhựa kín hết vỉa hè. 22h30, nhiều người tìm đến khu vực này uống nước, ngắm cảnh, chờ xem cầu quay.
Góc đường Trần Phú giao Lê Duẩn, đoạn đường dẫn lên cầu sông Hàn, một nhà hàng kê bàn ghế cho khách ngồi kín vỉa hè. Tình trạng bán hàng rong ở khu vực này vẫn diễn ra, bất chấp lệnh cấm.
Tuyến đường Võ Nguyên Giáp phía vỉa hè ven biển, vào buổi tối nhiều xe đẩy bán cá viên chiên còn đỗ ngay dưới lòng đường.
Tình trạng hàng quán kinh doanh tràn lan sát mép đường, hàng rong mời chào khách cũng diễn ra tại khu vực phố du lịch An Thượng. Trong ảnh, mặt tiền đường Hoàng Kế Viêm giao Trần Bạch Đằng, một quán bar kê ghế kín vỉa hè.
Nguyễn Đông