Hãng pizza bị kiện vì chương trình 'xăm logo đổi bánh miễn phí trọn đời'

NgaHãng Domino's chạy khuyến mại ăn pizza miễn phí 100 năm cho khách xăm logo lên cơ thể nhưng chương trình bị rút ngắn còn 5 năm do chiến sự, bị khách kiện.

Domino's không phải thương hiệu đầu tiên trên thế giới thực hiện chiến dịch quảng cáo bằng cách này, chỉ có điều họ không ngờ thực khách Nga lại "chịu chơi" đến vậy.

Chiến dịch "Domino's Forever" được chuỗi cửa hàng Domino's Pizza tại Nga triển khai năm 2018 với nội dung: tặng 10.000 hộp pizza cho bất kỳ ai dám xăm logo của công ty lên người.

Hình xăm phải ở trên phần cơ thể có thể nhìn thấy. Đổi lại khách sẽ được miễn phí 100 hộp pizza mỗi năm trong vòng 100 năm. Do số lượng người hưởng ứng quá đông, chuỗi cửa hàng trên đã phải giới hạn lại giải thưởng xuống còn 350 người.

Chương trình khuyến mãi đã buộc phải kết thúc sau một tuần do khách đăng ký quá đông. Cuối cùng Domino's đã chọn ra 350 người may mắn trúng giải, trong đó có ông Mazentsev Mezentsev, một cư dân Moskva.

Để giành được một trăm chiếc bánh pizza miễn phí, Dmitry Mezentsev đã xăm logo của Domino's lên mắt cá chân. Ảnh: Telegraph

Nhưng ông Mazentsev mới chỉ có cơ hội thưởng thức pizza miễn phí trong vòng 5 năm, thì chiến sự Nga Ukraine nổ ra vào năm 2023, dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn. Hệ quả là giấy phép kinh doanh của Domino's tại quốc gia này bị thu hồi.

Domino's đã thông báo trên mạng xã hội VKontakte của Nga rằng ưu đãi đó không còn hiệu lực và công ty sẽ tài trợ chi phí xóa hình xăm cho các khách hàng.

Ông Mazentsev quyết định đưa họ ra tòa, yêu cầu họ tiếp tục cung cấp cho ông 100 chiếc bánh pizza 28cm mỗi năm cho đến năm 2118, cũng như bồi thường cho ông về "thiệt hại tinh thần".

Năm 2023, ông chia sẻ với đài Moskva FM: "Tôi đã chán ngấy pizza rồi nhưng công ty vẫn phải được thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. Đó là vấn đề nguyên tắc".

Tuy nhiên, hôm 12/3, Tòa án quận Meshchansky ở Moskva đã bác bỏ đơn kiện của ông.

Cuộc thi này gây tranh cãi ngay từ khi bắt đầu. Domino's phải đối mặt với sự chỉ trích từ người hâm mộ, những người đã háo hức xăm hình, khi công ty không thông báo cho họ rằng cuộc thi đã kết thúc.

Khi nó lần đầu tiên được công bố trên Facebook vào năm 2018, công ty đã không đặt ra giới hạn thời gian hoặc số lượng người tham gia, dẫn đến hàng trăm người đổ xô đi xăm hình logo hãng.

Sau đó, họ đưa ra một tuyên bố cho biết hiện tại chỉ còn giới hạn một tuần, nói rằng: "Các bạn thân mến, chúng tôi đã có 350 người tham gia rồi! Chúng tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ hình xăm mới nào nữa!"

Những người khác lại thất vọng khi phát hiện ra hơn một năm sau đó rằng thỏa thuận "pizza trọn đời" phải chịu thuế.

Hải Thư (Theo The Sun, Telegraph)