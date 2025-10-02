Hãng phim Disney cảnh cáo Character.AI

Nền tảng Character.AI phải gỡ bỏ hình ảnh các nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng sau khi bị hãng này cáo buộc đánh cắp dữ liệu.

Hôm 1/10, NBC News đưa tin Character.AI đã gỡ hình ảnh các nhân vật hoạt hình Disney khỏi nền tảng, sau khi nhận thư yêu cầu chấm dứt vi phạm bản quyền từ hãng phim. Các hình ảnh bị mạo danh gồm Anna và Elsa (Frozen), Woody (Toy Story), Darth Vader (Star Wars).

Character.AI, do Shazeer và Daniel De Freitas thành lập tháng 9/2022, được biết đến bởi tính năng tự tạo chatbot mô phỏng người nổi tiếng hay nhân vật hư cấu phổ biến trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, với hệ thống nhân vật được Disney bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu, nền tảng này đã "tái tạo, kiếm tiền và khai thác mà không có bất kỳ sự cho phép nào".

Một số chatbot do người dùng tạo ra trên Character.AI. Ảnh: Vivevirtual

Disney cho rằng hành vi trên làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và thiện chí của hãng. Theo Variety, thư có đoạn: "Những hành động này gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, bao gồm người trẻ tuổi dễ bị tổn thương, khiến họ nhầm lẫn mình đang tương tác với các nhân vật yêu thích đã được cấp phép hợp pháp". Bên cạnh đó, nền tảng này bị cáo buộc "trong một số trường hợp, có xuất hiện nội dung khai thác tình dục, nguy hiểm cho trẻ em, xúc phạm người tiêu dùng của Disney".

Trong thông cáo gửi Variety, đại diện của Character.AI lý giải nhân vật trên nền tảng đều do người dùng tạo ra: "Một số nhân vật là sáng tạo gốc, còn lại lấy cảm hứng từ các hình mẫu hiện có, được yêu thích. Nó giống như truyện fan-fiction (truyện do fan viết), nhưng ở dạng tương tác". Tuy nhiên, việc quyết định cách sử dụng, tương tác với tài sản trí tuệ (IP) vốn thuộc về các chủ sở hữu nắm giữ bản quyền. Vì vậy, "chúng tôi nhanh chóng phản hồi những cảnh cáo mà Disney gửi đến. Việc gỡ bỏ là hành động đáp lại yêu cầu ấy".

Ngoài ra, đại diện Character.AI bày tỏ mong muốn hợp tác các chủ sở hữu bản quyền để cùng đưa nhiều nhân vật lên chatbot. Mục tiêu của điều này là cung cấp cho các đơn vị trong ngành công cụ cần thiết để tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và kiếm lợi nhuận từ cộng đồng người hâm mộ, mở rộng phạm vi tiếp cận bằng định dạng tương tác mới mẻ.

Theo NBC News, sự việc trên còn đặt ra lo ngại về tác động của chatbot AI với trẻ em. Tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện gần đây, các bậc phụ huynh và nhà vận động an toàn trực tuyến đã thúc giục Quốc hội đẩy mạnh biện pháp bảo vệ người dùng chatbot, lên án các công ty công nghệ thiết kế sản phẩm gây nghiện cho trẻ em. Năm ngoái, một người mẹ ở Florida tên Megan Garcia đã kiện Character.AI với cáo buộc "tương tác lạm dụng và tình dục".

Hiện đại diện nền tảng cho biết đã "đầu tư một nguồn lực lớn vào các biện pháp đảm bảo sự tin cậy và an toàn" suốt một năm qua. Cụ thể, công ty sử dụng mô hình AI khác biệt dành riêng cho trẻ vị thành niên, tính năng "thông tin chi tiết dành cho phụ huynh", cùng những lời cảnh báo nổi bật trong đoạn hội thoại nhắc nhở người dùng rằng chatbot không phải là người thật.

Walt Disney là tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới, do anh em Walt và Roy O. Disney thành lập vào năm 1923. Từ một xưởng phim hoạt hình nhỏ, Disney vươn lên thành một "đế chế" khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh (hoạt hình và người đóng), sở hữu các kênh truyền hình như ABC, Disney Channel, nền tảng trực tuyến Disney+, các công viên giải trí như Disneyland. Hãng cũng có nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mang đến sản phẩm giải trí đa dạng cho mọi lứa tuổi.

Khánh Linh (theo NBC News, Variety)