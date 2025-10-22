Hãng ôtô tặng nước hoa có mùi xăng cho người đi xe điện

Phần LanKia quảng bá xe điện tại quốc gia Bắc Âu với trọng tâm là nước hoa có mùi xăng tặng cho khách hàng mua mẫu EV4.

Loại nước hoa khử mùi có hình bình xăng được thiết kế để giúp mọi người "chuyển sang một kỷ nguyên lái xe mới". Theo đó, bài đăng trên fanpage của Kia Phần Lan nói rằng: "Bạn có nhớ mùi xăng và cây xăng trong thời đại điện khí hóa không? Chúng tôi có giải pháp nhanh chóng cho các triệu chứng cai nghiện".

Sau đó, hãng giới thiệu nước hoa khử mùi như một cách để đối phó và cho biết nó sẽ có sẵn cho những người mua xe điện EV4 mới. Đây dường như là một sản phẩm có thật thay vì chỉ là trò vui như ai đó nhận xét, vì Kia cho biết đây là "phiên bản giới hạn".

Thẻ hình bình xăng và tỏa mùi xăng được Kia tặng cho khách hàng mua xe điện EV4. Ảnh: Kia

Theo tờ Tyyliniekka, ý tưởng này đến từ nhà nhập khẩu Kia Astara Auto Finland, người đã quyết định hợp tác với Max Perttula để tạo ra một mùi hương kỳ lạ. Hỗn hợp này được cho là có mùi dầu động cơ, một chút kim loại, cùng chút hương hoa nhài và nhựa cây bạch dương.

Nghe có vẻ không giống thứ ai đó muốn giữ trong xe, và Perttula mô tả mùi hương của nó "gợi nhớ đến một cửa hàng sửa chữa ôtô".

Nước hoa mùi xăng này là một phần của chiến dịch lớn hơn, sử dụng sự hài hước để bán xe điện. Trong một bài đăng riêng, công ty cho biết: "Cảnh báo khói đã là chuyện của quá khứ. Hãy lái thử chiếc Kia EV4 chạy hoàn toàn bằng điện mới và trải nghiệm cảm giác lái xe không khói chỉ trong vài phút!".

Nếu nước hoa mùi xăng là sản phẩm dành cho những tài xế hoài niệm về mùi của loại nhiên liệu truyền thống khi chuyển sang xe điện, thì Kia EV4 lại không phải là một sản phẩm hoài niệm khi sở hữu những công nghệ hiện đại. Tại Phần Lan, xe điện chiếm hơn 30% đơn đặt hàng mới của Kia.

Xe điện Kia EV4 tại Phần Lan. Ảnh: Kia

Ở quốc gia Bắc Âu, trong 5 tháng đầu năm, trong tổng số xe con đăng ký mới, 34% là xe điện và 21% là xe hybrid sạc điện. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng xe điện đăng ký tăng 18%, trong khi số lượng đăng ký PHEV giảm 6%. Tổng thị trường ôtô giảm 8%.

Năm 2018, Phần Lan áp dụng khoản trợ cấp mua xe điện mới trị giá 2.000 euro, chỉ dành cho hộ gia đình. Chương trình này kết thúc vào tháng 12/2022. Người mua và chủ sở hữu xe điện và hybrid sạc điện cũng được hưởng lợi từ mức thuế đăng ký và sở hữu thấp hơn so với xe động cơ đốt trong.

Kể từ tháng 10/2021, người mua xe điện được miễn hoàn toàn phí đăng ký xe. Chủ sở hữu xe điện cũng được hưởng lợi từ mức phí sở hữu hàng năm tối thiểu.

Phần Lan tiếp tục mở rộng mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc công cộng. Tính đến năm 2023, 62% dân số sống trong các ngôi nhà biệt lập hoặc liền kề có khả năng tiếp cận với hệ thống sạc tại nhà.

Mỹ Anh (theo Carscoops, ICCT)