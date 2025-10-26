Hãng ôtô kêu gọi ông Trump không đánh thuế robot trong nhà máy

MỹMột nhóm đại diện các nhà sản xuất ôtô lớn kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump không áp thuế đối với robot và máy móc trong nhà máy.

Liên minh đổi mới ôtô (AAI), đại diện cho General Motors (GM), Toyota, Volkswagen, Hyundai và hầu hết các nhà sản xuất ôtô lớn khác, kêu gọi chính quyền không áp thuế mới sau khi Bộ Thương mại mở một cuộc điều tra an ninh quốc gia vào tháng trước.

Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 2/9 nhằm xem xét nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nếu nhập khẩu đồ bảo hộ, vật tư y tế, robot và máy công nghiệp. Kết quả cuộc điều tra này có thể được dùng làm căn cứ để nâng thuế nhập khẩu với nhiều sản phẩm như khẩu trang, xi-lanh, máy bơm truyền dịch, robot, hoặc các loại máy móc (hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính lập trình và máy dập, ép công nghiệp).

Robot tại nhà máy sản xuất của Mercedes. Ảnh: Apptronik

"Việc tăng chi phí thiết bị tại các cơ sở hiện có sẽ làm tăng tổng chi phí sản xuất của các nhà sản xuất ôtô, có thể gây ra sự chậm trễ trong sản xuất và có thể dẫn đến tình trạng thiếu xe cũng như giá xe cao hơn đối với người tiêu dùng Mỹ vào thời điểm giá xe mới đã ở mức cao kỷ lục", nhóm liên minh viết trong bình luận được công bố hôm 22/10, theo Reuters.

Nhóm này trích dẫn một nghiên cứu cho thấy khoảng 40% tổng số robot và máy móc công nghiệp được lắp đặt tại Mỹ vào năm 2024 nằm trong các cơ sở sản xuất ôtô. Các nhà sản xuất ôtô cho biết nếu chính quyền áp thuế, họ nên miễn thuế cho robot được sử dụng trong sản xuất tại Mỹ.

Tesla, công ty không tham gia liên minh, kêu gọi chính quyền ông Trump không áp thuế quan, cho rằng chúng có thể "làm suy yếu các khoản đầu tư, trì hoãn các nhà máy mới hoặc nâng cấp các nhà máy hiện có".

Một số chính phủ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Canada, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Liên minh châu Âu, đã đệ đơn phản đối việc áp thuế.

Ngoài ra, Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) cảnh báo rằng thuế quan và tình trạng thiếu hụt sẽ làm tăng chi phí và giá tiêu dùng, thêm rằng các thành viên của liên minh đang ngày càng sử dụng nhiều robot trong các cửa hàng, nhà kho và trung tâm phân phối.

Tin tức về chiến dịch phản đối các mức thuế quan mới tiềm tàng xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế mới đối với xe bán tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1/11, các mẫu xe này sẽ bị áp mức thuế 25%.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của cả GM và Ford đã đích thân cảm ơn ông vì đã áp dụng mức thuế quan mới. Tuy nhiên, các giám đốc tại tập đoàn Stellantis khó có thể chia sẻ sự nhiệt tình này, vì nhiều xe bán tải hạng trung và hạng nặng của hãng được sản xuất tại Mexico.

Mỹ Anh