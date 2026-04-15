Hãng ôtô được cấp bằng sáng chế bồn cầu dưới ghế

Trung QuốcBằng sáng chế với thiết kế khu vệ sinh ẩn dưới ghế xe của hãng Aito vừa được phê duyệt ngày 10/4 đang gây chú ý.

Hãng xe Aito - thương hiệu hợp tác giữa Seres và Huawei - đã được cấp bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp cho "nhà vệ sinh trong ôtô". Bằng sáng chế được nộp vào ngày 22/4 /2025 và được phê duyệt vào ngày 10/4 vừa qua, theo báo cáo của Sanyan Tech.

Theo đó, thiết bị chủ yếu bao gồm bồn cầu và cụm ray trượt. Khi cần, bồn cầu có thể được kéo ra từ bên dưới ghế và đẩy trở lại để giấu đi sau khi sử dụng, chiếm không gian nội thất tối thiểu.

Bồn cầu sẽ được kéo ra hoặc ẩn đi. Ảnh: Seres

Sự đổi mới cốt lõi nằm ở việc tận dụng không gian. Trong nội thất ôtô hạn chế về không gian - đặc biệt là các xe năng lượng mới với gầm xe tích hợp pin - việc tích hợp nhà vệ sinh mà không làm giảm sự thoải mái của hành khách là một thách thức kỹ thuật.

Cách tiếp cận thiết kế này chưa từng có trong ngành. Trước đây, một hãng xe Trung Quốc khác là Rox Motor đã đề xuất một khái niệm "nhà vệ sinh gắn trên xe" trên mẫu Polestones, bao gồm một vòng ghế vệ sinh được cất giữ trong hộp chứa đồ trung tâm để sử dụng với túi nhựa dùng một lần - về cơ bản là một giải pháp lưu trữ nhà vệ sinh di động. Nếu so sánh, thiết kế của Seres đạt được sự tích hợp và che giấu cao hơn, được coi là giải pháp nhà vệ sinh trong xe thực tế nhất hiện nay.

Thiết kế "nhà vệ sinh trên ôtô" của hãng Rox. Ảnh: Rox

Tuy nhiên, con đường từ bằng sáng chế đến sản xuất phải đối mặt với những trở ngại đáng kể, theo CarNewsChina. Những thách thức kỹ thuật bao gồm việc bố trí các đường ống thoát nước trong khung gầm nhỏ gọn, các giải pháp lưu trữ nước thải, đảm bảo độ bền của ray trượt và đạt được khả năng bịt kín tuyệt đối để ngăn mùi hôi - điều đặc biệt khó khăn đối với xe điện thuần túy, nơi các bộ pin chiếm một phần lớn không gian khung gầm.

Sự chấp nhận về mặt tâm lý thậm chí còn khó khăn hơn. Mặc dù có các biện pháp bịt kín nắp và khử mùi, nhiều người dùng vẫn có thể gặp khó khăn với rào cản tâm lý khi sử dụng nhà vệ sinh trong xe hơi.

Việc sản xuất hàng loạt vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng thiết kế này dự kiến sẽ được cung cấp dưới dạng cấu hình tùy chọn cá nhân hóa.

Aito - thành lập tháng 12/2021 - bàn giao hơn 420.000 xe trong năm 2025, trở thành thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Trung Quốc. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành sản xuất 2 triệu xe trong vòng hai năm tới sau khi ra mắt xe thứ một triệu vào ngày 13/1/2026.

Mỹ Anh