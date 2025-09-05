Hãng ôtô dùng mặt đường đầy ổ gà để quảng bá xe điện

Ấn ĐộHãng Tata Motors đặt một khung màu vàng theo phong cách nhãn cảnh báo trên một con đường đầy ổ gà và nói "hoàn hảo cho xe điện".

Gần đây, một bài đăng được chia sẻ trên X thu hút sự chú ý và mang lại thành công cho đội ngũ tiếp thị của Tata Motors khi quảng bá cho chiếc Harrier.ev mới ra mắt.

Khung ảnh đặc biệt có nội dung: "Tata.ev. Con đường hoàn hảo cho Harrier.ev". Khung hình làm nổi bật rõ ràng những ổ gà lớn trên mặt đường phía sau. Đồng thời, màu vàng và đen bắt mắt và thu hút sự chú ý của các tài xế đi ngang qua. Cách làm đặc biệt này được đánh giá cao.

Khung màu vàng đen của Tata Motors trên đoạn đường đầy ổ gà, phía sau là mẫu xe điện Harrier.ev. Ảnh: Tata Motors

Một người bình luận: "Một nước đi táo bạo, Tata. Ai cần đường bằng phẳng khi chiếc Harrier.ev của bạn có thể đóng vai chính trong một bộ phim hành động ổ gà chứ". Người khác viết: "Quên chuyến đi săn ở sa mạc Dubai đi, đến Ấn Độ để trải nghiệm chuyến đi săn ổ gà đi".

Một người hài hước: "Đây chính là thiên tài tiếp thị của Ấn Độ! 'Con đường hoàn hảo cho Harrier.ev' bởi vì không gì thử thách hệ thống treo của xe điện tốt hơn địa hình trên Mặt Trăng! Tata nói một cách đơn giản: 'Mua xe của chúng tôi, bạn sẽ có cảm giác như đang lái xe địa hình trên sao Hỏa!'. Chỉ ở Ấn Độ, ổ gà mới có thể trở thành điểm nhấn bán hàng. Thật tuyệt vời!'.

Tata Harrier.ev là mẫu SUV điện mới nhất và chủ lực của thương hiệu. Xe có giá khởi điểm 2.149.000 rupee (24.400 USD) cho phiên bản Adventure 65 tiêu chuẩn và lên đến 3.023.000 rupee (34.300 USD) cho phiên bản Empowered 75 Stealth. Chiếc SUV này cạnh tranh với Mahindra XEV 9E trên thị trường SUV điện Ấn Độ.

Mẫu SUV điện có cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng Samsung Neo QLED 14,53 inch tích hợp định vị. Ảnh: Tata Motors

Tata Motors cung cấp Harrier.ev hai tùy chọn hệ dẫn động. Bản RWD đi kèm một môtơ ở trục sau, sản sinh công suất 238 mã lực. Bản AWD với hai môtơ với tổng công suất 396 mã lực và mô-men xoắn 504 Nm.

Điểm nổi bật của Harrier.ev chính là khả năng dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có 6 chế độ: Bình thường, Tuyết/Cỏ, Bùn lầy, Cát, Đá lởm chởm, và Tùy chỉnh. Xe trang bị hệ thống hỗ trợ Off-Road, giúp kiểm soát mô-men xoắn trong các điều kiện địa hình khắc nghiệt như bùn lầy hoặc đá gồ ghề.

Những điểm nổi bật đáng chú ý khác của Harrier.ev bao gồm camera 540 độ, hệ thống treo sau đa liên kết và khả năng lội nước 600 mm, một con số khá ấn tượng đối với một chiếc SUV điện. Danh sách trang bị bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng Samsung Neo QLED 14,53 inch tích hợp định vị, camera quan sát ban đêm kỹ thuật số IRVM tích hợp camera hành trình và chìa khóa kỹ thuật số.

Mỹ Anh (theo Cartoq)