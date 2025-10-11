Hàng nghìn xe hư hỏng do bão số 10, 11

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận 2.653 vụ liên quan tới xe cơ giới, thiệt hại ước tính khoảng 76 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11 gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành, khiến hàng loạt phương tiện bị "ngâm" trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho người dân.

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tính đến 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 2.653 vụ liên quan tới xe cơ giới, thiệt hại ước tính khoảng 76 tỷ đồng.

Cùng với bảo hiểm xe cơ giới, theo Bộ Tài chính, tổng số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe ước tính 1.674 tỷ đồng, tương ứng với 3.748 vụ. Trong đó chủ yếu là bảo hiểm tài sản kỹ thuật với 1.081 vụ, tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.593 tỷ đồng .

Ngoài ra, bảo hiểm sức khỏe ghi nhận 2 vụ, giá trị bồi thường khoảng 245 triệu đồng. Bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp với 12 vụ, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp báo cáo 5 vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm, với số tiền bồi thường ước tính khoảng 480 triệu đồng.

Thông tin thiệt hại này được Bộ Tài chính tổng hợp qua số liệu báo cáo từ 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 công ty bảo hiểm nhân thọ, tính tới ngày 2/10. Hiện, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

Trước đó, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin từ đầu năm đến nay, Việt Nam xảy ra 20 loại hình thiên tai. Đến 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, và hơn 500.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng .

Riêng đợt thiên tai sau bão số 11 được đánh giá là một trong những đợt nghiêm trọng nhất, khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng thiết yếu.

Tính đến sáng 10/10, bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 225.245 nhà bị ngập.

Phương Dung