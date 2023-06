Hàng nghìn viên sỏi trong túi mật cụ bà

Người phụ nữ 73 tuổi đau quặn bụng thời gian dài, bác sĩ khám phát hiện trong túi mật có kích thước nhỏ hơn quả trứng ngỗng chứa hàng nghìn viên sỏi nhỏ.

Ngày 22/6, bác sĩ Trần Kiên Quyết, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết bệnh nhân bị sỏi túi mật gây viêm, chỉ định phẫu thuật lấy sỏi.

"Số lượng sỏi nhiều đến mức ê kíp mổ ngỡ ngàng, ken dày trong túi mật kích thước chưa bằng một quả trứng ngỗng", bác sĩ Quyết nói.

Hàng nghìn viên sỏi được lấy ra khỏi túi mật bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sỏi mật được hình thành chủ yếu từ sự kết tụ cholesterol do mất cân bằng các thành phần có trong dịch mật như cholesterol, billirubin, muối canxi. Khi lượng cholesterol trong dịch mật gia tăng quá mức, vượt quá khả năng hòa tan của muối mật hay lượng muối mật giảm, dẫn tới hình thành sỏi. Ngoài ra, sỏi mật còn hình thành do sự kết tụ của bilirubin do bệnh thiếu máu hồng cầu liềm, xơ gan...

Phụ nữ có nguy cơ cao bị sỏi mật hơn nam giới. Người ít vận động, ngồi nhiều, thừa cân béo phì, đái tháo đường và trên 60 tuổi; chế độ ăn uống quá nhiều cholesterol hoặc quá kiêng khem cũng dễ bị sỏi mật.

Bác sĩ khuyến cáo khi đột ngột xuất hiện cơn đau ở phía mạn sườn bên phải, dưới vùng xương sườn, ở vai phải hoặc giữa hai bả vai, kèm theo buồn nôn và nôn mửa; đổ mồ hôi, bồn chồn; mỏi mệt; rối loạn tiêu hóa kèm sốt cao trên 38 độ, rét run, cần khám chuyên khoa tiêu hóa để điều trị sớm.

Lê Nga