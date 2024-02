Hàng nghìn vé miễn phí cáp treo Bà Chúa Xứ núi Sam

An GiangNghệ sĩ Tuyền mập du xuân khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam mùng 2 Tết và gửi tặng hàng nghìn vé đi cáp treo đến du khách

Ngoài ra, nghệ sĩ không quên lưu ý du khách chương trình hấp dẫn là Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 của cáp treo núi Sam, đó là những chính sách ưu đãi giá mới áp dụng cho lực lượng cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (xuất trình thẻ công nhân viên hoặc có xác nhận nơi làm việc) và bà con hành hương (xe 16 chỗ trở lên), với giá vé cáp treo là 79.000 đồng một người, từ ngày 9/2 đến hết ngày 9/3.

Nghệ sĩ Tuyền mập tặng vé cáp treo núi Sam cho du khách. Ảnh: Cáp treo núi Sam

Nghệ sĩ hài chia sẻ thêm, trước đây, khi hành lễ Bà Chúa Xứ xong chỉ nhanh nhanh mong quay về, do thời gian đi lại xa, khoảng 16 -18 tiếng, lại thường xuyên mệt mỏi. "Tuy nhiên, khi được nhiều anh chị em nghệ sĩ truyền tai cho biết chuyến hành hương chỉ được xem là trọn vẹn khi đi cáp treo lên đỉnh núi Sam hành trình viếng bệ Bà Chúa Xứ, chiêm bái tượng Phật ngọc song sinh và nhận lộc Vía Bà - túi cát nhỏ dùng để đặt bát nhang, tôi thấy thân tâm an lạc, thư thái, cùng nhiều hy vọng cho một năm mới bình an", Tuyền mập chia sẻ.

Khu du lịch văn hóa tâm linh thu hút hàng nghìn du khách dịp đầu năm. Ảnh: Cáp treo núi Sam

Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam có vị trí đắc địa, đối diện Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thuận tiện cho du khách. Từ TP HCM đi cao tốc Sài Gòn - Cần Thơ chạy xuống Long Xuyên, rồi đến thành phố Châu Đốc đi thẳng con đường Tân Lộ Kiều Lương đến Cáp treo núi Sam tọa lạc trên con đường Châu Thị Tế đối diện Miếu Bà Chúa Xứ chỉ hơn 4 tiếng, tiết kiệm hơn cung đường cũ trước đây rất nhiều (7-8 tiếng), nghệ sĩ Tuyền mập hướng dẫn du khách đến Cáp treo núi Sam.

Du khách tham gia các trò chơi dân gian có thưởng tại khu du lịch. Ảnh: Cáp treo núi Sam

Thế Đan