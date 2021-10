Hàng nghìn shop online đua đơn hàng 'săn vàng'

MC Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm, Phương Trinh Jolie, Hồ Bích Trâm cùng hàng nghìn shop online nỗ lực đua đơn để nhận hàng chục giải hiện kim vàng từ BEST Express.

Tính đến hiện tại, chương trình "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" do BEST Express tổ chức thu hút hàng nghìn shop online tham gia. Trong đó, có đến 2.200 shop đã hoàn thành mốc đơn hàng đã đăng ký chỉ trong thời gian từ ngày 5-18/10. Cuộc đua vẫn tiếp tục diễn ra đến hết 23h59 ngày 31/10. Chương trình nhằm tri ân các khách hàng, đối tác đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của BEST Express nhân kỷ niệm hai năm hoạt động tại Việt Nam.

Trong số các sao Việt đang kinh doanh online và tham gia "đua đơn" cùng BEST, MC Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm và Hồ Bích Trâm đã livestream chia sẻ kinh nghiệm đua đơn hiệu quả cho các fan, đặc biệt là những shop online, hy vọng họ sớm đạt cột mốc đăng ký trước đó. Cả ba nghệ sĩ đều nhận xét chương trình thi đua lần này của BEST Express không chỉ thúc đẩy các shop có những chiến lược kinh doanh mới để đua đơn, mà còn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị.

MC Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm và Hồ Bích Trâm cùng livestream chia sẻ kinh nghiệm "đua đơn, trúng vàng" với BEST Express. Ảnh: BEST Express

Đồng thời, họ cảm thấy hài lòng với các dịch vụ mà BEST cung cấp trong suốt thời gian hợp tác như: đóng gói hàng hóa an toàn, cẩn thận; giao hàng nhanh; shipper thân thiện; hỗ trợ đóng gói hàng trong mùa cao điểm cho các shop... Ngoài ra, BEST Express còn dành tặng một số thẻ cào điện thoại trị giá đến 500.000 đồng cho các khán giả may mắn theo dõi livestream chia sẻ của ba nghệ sĩ trên.

Sau buổi livestream, nhiều shop online đã nắm được những bước cơ bản để đua đơn hiệu quả và ra sức tăng tốc hoàn thiện mốc đơn. Chị Thảo Dung, một trong những "tay đua" đang tham gia cùng BEST Express, chia sẻ: "Thấy các anh chị nghệ sĩ tham gia đua đơn, săn vàng mình cũng nôn nao đăng ký ngay. Vừa có động lực buôn bán thêm, vừa học hỏi kinh nghiệm bán hàng như chị Hồ Bích Trâm chia sẻ trong livestream để phục vụ khách tốt hơn. Dù cuộc thi mang tính cạnh tranh cao nhưng mình vẫn cố hết sức, thử thách bản thân, biết đâu có cơ hội trúng vàng thì sao".

Chương trình "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" vẫn đang diễn ra, kéo dài đến hết 23h59 ngày 31/10. Ảnh: BEST Express

Ngoài thể lệ thú vị, "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" còn có hệ thống giải thưởng phong phú với hàng nghìn giải giá trị. Giải lớn nhất lên đến một lượng vàng SJC 9999. Tổng giải thưởng lên đến 320 triệu đồng. Hiện các shop online vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh "đua đơn" với các cột mốc 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 đơn...

BTC sẽ trao giải theo thứ tự từ trên xuống. Những shop về đích với số lượng đơn nhiều hơn sẽ có cơ hội thắng giải cao hơn. Trong trường hợp có lượng đơn bằng nhau, shop nào chốt số lượng sớm hơn sẽ được tính chiến thắng hợp lệ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/10. Đăng ký tham gia tại đây.

Thy An