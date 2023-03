Hàng nghìn Phật tử dự lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại núi Bà Đen

Rất nhiều Phật tử ngồi chăm chú lắng nghe buổi pháp thoại với chủ đề "Tâm bình an nhìn đâu cũng bình an" từ Thiền sư Thích Minh Niệm. Chị Phạm Ánh Hoa (quận 1, TP HCM) từng tham gia nhiều buổi pháp thoại của thầy Minh Niệm, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe thầy giảng trên đỉnh núi Bà Đen.

"Ngay giữa không gian Phật giáo với hàng trăm bức tượng Phật, lắng nghe lời thầy, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực, để biết cân bằng thân - tâm - trí, bình an sống trong chánh niệm", chị Hoa vui vẻ nói.