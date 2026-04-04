Hàng nghìn nhân viên Tuần duyên Mỹ mòn mỏi chờ lương

Hơn một tháng làm việc không lương, hơn 9.500 nhân viên dân sự Tuần duyên Mỹ phải chật vật xoay xở hoặc tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu Bộ An ninh Nội địa (DHS) trả đủ lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), những người đã phải làm việc không lương khi chính phủ đóng cửa một phần do quốc hội không thống nhất được ngân sách cấp cho DHS.

Ngày 31/3, tiền bắt đầu được chuyển vào tài khoản của khoảng 61.000 nhân viên cơ quan này. Nhưng niềm vui đó mới chỉ đến với TSA.

Hàng nghìn nhân viên dân sự lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các nhân viên đơn vị trực thuộc DHS, gồm Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng (CISA), vẫn chưa được trả lương.

Tuần duyên Mỹ có hơn 41.000 sĩ quan quân sự, hơn 9.500 nhân viên dân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, kỹ thuật, tài chính, kế toán... DHS ước tính hơn 35.000 nhân viên Tuần duyên, FEMA và CISA chưa được trả lương.

"Chúng tôi mừng cho TSA. Khi nghe tin họ được trả lương, văn phòng chúng tôi đã bàn tán rất nhiều. Cảm xúc đan xen, nhưng trên hết chúng tôi thấy mình đang bị lãng quên", một nhân viên dân sự giấu tên của Tuần duyên Mỹ cho biết.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ tuần tra trên sông Rio Grande tháng 10/2025. Ảnh: AP

Một nhân viên Tuần duyên khác cho biết lần gần nhất họ nhận đủ lương là ngày 16/2. Sau đó, họ chỉ được chi trả thêm một phần vào ngày 2/3.

"Lúc đó họ chỉ trả một nửa lương nhưng vẫn khấu trừ đầy đủ các khoản thuế và bảo hiểm, nên số tiền thực nhận chưa đến một nửa. Và từ đó đến nay không có thêm gì", người này nói.

Để giúp các nhân viên Tuần duyên gặp khó khăn vì bị chậm lương, nhiều ngân hàng đã áp dụng chính sách cho vay không lãi với họ. Quỹ Hỗ trợ Tuần duyên (CGMA) cũng cung cấp khoản vay không lãi tương đương một tháng lương sau thuế gần nhất, nhưng không quá 6.000 USD.

"Việc phải tìm kiếm các nguồn hỗ trợ như vậy khiến chúng tôi cảm thấy như lãnh đạo bảo chúng tôi phải tự xoay xở hoặc chính họ cũng không biết phải giúp thế nào. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị cho tình huống này. Mọi thứ thật tệ", nhân viên Tuần duyên nói.

Một số nhân viên đã phải tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, song họ phải xin phép nếu muốn làm như vậy và đảm bảo không để ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính. Một số khác tính tới chuyện nghỉ việc.

"Chúng tôi đang phải tìm việc mới. Tôi không biết sẽ phải tiếp tục làm việc không lương trong bao lâu nữa. Tôi không muốn rời đi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác", người này nói thêm.

Khi được hỏi về các biện pháp hỗ trợ nhân viên dân sự trong lực lượng, trung tá Steve Roth, người phát ngôn Tuần duyên Mỹ, chỉ gửi đường link tới trang thông tin về các nguồn hỗ trợ. "Tuần duyên Mỹ không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, cũng như không bình luận về các dự luật đang được xem xét", ông Roth cho biết qua email.

Theo DHS, gần 92% trong tổng số 272.000 nhân viên của bộ vẫn tiếp tục làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần, bắt đầu từ 14/2.

DHS hiện đang sử dụng nguồn tiền từ gói luật ngân sách quy mô lớn được thông qua mùa hè năm ngoái, còn được gọi là "Đạo luật To đẹp", để tiếp tục trả lương cho một số nhân viên, đặc biệt là những người thực thi chính sách nhập cư, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.

Bộ này đã nhận 165 tỷ USD từ gói chính sách nội địa do đảng Cộng hòa thúc đẩy, trong đó 75 tỷ USD dành cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và 64 tỷ USD cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Nhân viên TSA hỗ trợ hành khách tại Sân bay Quốc tế Philadelphia ở bang Pennsylvania ngày 24/3. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết tiền lương của các sĩ quan thực thi pháp luật thuộc ICE, CBP và Mật vụ, cũng như quân nhân của Lực lượng Tuần duyên, đang được chi trả từ nguồn ngân sách này.

Một số vị trí khác phục vụ các ưu tiên về thực thi nhập cư và an ninh biên giới, như chuyên gia công nghệ và luật sư, cũng được trả lương từ gói chính sách nói trên.

Kristi Noem, người vừa bị cách chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, năm ngoái cho biết khoảng 70.000 nhân viên thực thi pháp luật tại CBP, ICE và các đơn vị khác sẽ tiếp tục nhận lương trong đợt đóng cửa chính phủ nhờ nguồn tiền này.

Một nhân viên TSA làm việc tại Indiana cảm thấy biết ơn vì đã được nhận lương truy lĩnh, nhưng nói rằng việc chi trả này chỉ giúp xoa dịu một phần vấn đề.

Người này cho biết số tiền nhận được vừa đủ trang trải một số hóa đơn và ước tính đến ngày 10/4 anh sẽ lại hết tiền. Anh hy vọng quốc hội sẽ sớm đạt thỏa thuận cấp ngân sách hoạt động đầy đủ cho DHS.

"Tôi chưa từng làm công việc nào mà phải theo sát từng thông báo, tin tức và cả tin đồn chỉ để biết liệu mình có giữ được nhà hay không", anh nói.

