Hàng nghìn người xem rước đèn Trung thu khổng lồ ở thành cổ Sơn Tây

Tại phố đi bộ Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội), hàng nghìn người dân theo dõi 19 đội thi rước đèn và diễu hành với chủ đề “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”, tối 27/9.

Đây là hoạt động thường niên giữa các đội của nhiều tổ dân phố từ khi phố đi bộ Sơn Tây mở cửa. Hội thi diễn ra trong ba đợt, mỗi đợt 19 đội lần lượt các ngày 13, 20 và 27/9.