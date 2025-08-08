Hàng nghìn người tham quan gian hàng Vedan tại triển lãm

TP HCMLoạt món ăn trình diễn, sản phẩm gia vị mới cùng mascot độc đáo giúp gian hàng Vedan thu hút khách tham quan tại triển lãm "Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025".

Ngày 7/8, Triển lãm Quốc tế "Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025" khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Ngay trong ngày đầu tiên, gian hàng của Vedan Việt Nam thu hút hàng nghìn lượt khách nhờ vào không gian trưng bày hiện đại, nội dung sáng tạo và chuỗi hoạt động tương tác phong phú.

Gian hàng của Vedan được chia thành nhiều khu vực chuyên biệt như: giới thiệu sản phẩm, trình diễn ẩm thực, khu nếm thử và tư vấn công dụng sản phẩm. Trong đó, nổi bật là chương trình trình diễn món ăn gồm: chân gà sả tắc, lẩu Thái hải sản, mực xào chua ngọt, lẩu nấm, cải thìa xào tôm. Tất cả đều được chế biến từ các gia vị Vedan, ứng dụng hai sản phẩm mới vào chế biến và cho khách tham quan trải nghiệm trực tiếp.

Trong khuôn khổ triển lãm, Vedan còn giới thiệu loạt sản phẩm xốt hải sản sò điệp tiện lợi, dễ sử dụng và là gia vị hoàn chỉnh cho các món lẩu Thái, xào và chấm. Bên cạnh đó, xốt nấm dành cho món chay, đáp ứng xu hướng tiêu dùng chay ngày càng được quan tâm hiện nay, thích hợp với các món kho, lẩu và xào. Ngoài ra, hình ảnh hai PG mascot hóa thân thành sò điệp và nấm chay – đại diện trực quan cho hai dòng sản phẩm xốt gia vị mới, tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động, thể hiện tinh thần đổi mới trong truyền thông thương hiệu của Vedan nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống.

Mascot sò điệp của Vedan và sản phẩm mới thu hút sự quan tâm của khách quốc tế tại Vietfood 2025. Ảnh: Vedan

Đại diện thương hiệu cho biết từ hạt nêm, bột ngọt, đến các loại nước chấm và gia vị đều được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các chứng nhận HACCP, ISO 9001, FSSC 22000... Vedan cũng giành nhiều giải thưởng như: 7 năm đạt "Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm và đồ uống"; 9 năm đạt "Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam", 19 năm đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao"...

"Việc tham gia triển lãm không chỉ là cơ hội để Vedan kết nối với khách hàng và đối tác trong ngành, mà còn là dịp để chúng tôi lắng nghe phản hồi thực tế, từ đó tiếp tục cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ", vị đại diện nói.

Bên cạnh gia vị, các sản phẩm kẹo dẻo, hạt ngũ cốc, hạt hướng dương và một số sản phẩm ăn vặt dùng ngay do Vedan nhập khẩu và phân phối cũng được trưng bày tại triễn lãm. Hay ngành hàng nguyên liệu tinh bột sắn, đường Maltose syrup, tinh bột biến tính có ứng dụng cao trong ngành sản xuất thực phẩm cũng là những sản phẩm chất lượng được Vedan giới thiệu và mở rộng tìm kiếm đối tác.

"Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025" sẽ diễn ra đến hết ngày 9/8, tiếp tục là điểm hẹn giao thương sôi động, kết nối các doanh nghiệp ngành thực phẩm - đồ uống trong nước và quốc tế. Vedan Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động hấp dẫn trong các ngày tiếp theo của triển lãm.

Hải My