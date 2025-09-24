Thứ tư, 24/9/2025
Thứ tư, 24/9/2025, 12:00 (GMT+7)

Hàng nghìn người tham gia lễ hội thả diều tại Australia

Lễ hội thả diều Vietjet Redcliffe Kitefest diễn ra ngày 20-21/9, với hàng trăm chiếc diều độc đáo đến từ Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, New Zealand, Australia, hút hàng nghìn người.

Lễ hội thả diều Redcliffe KiteFest là hoạt động thường niên tại Redcliffe, Queensland. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người từ các thành phố ở Australia và thế giới đổ về tham dự. Tại đây, du khách có thể bắt gặp những cánh diều hình cá voi, bạch tuộc, rồng... khổng lồ uốn lượn trên cao.

Lễ hội còn quy tụ nhiều nghệ nhân biểu diễn trong những trang phục độc lạ, hút người xem.

Khách tham dự có thể tham gia workshop làm diều giấy, cùng gia đình thả diều hoặc picnic (cắm trại) tại công viên Pelican Park. Nhiều gian hàng ẩm thực lưu động phục vụ thực khách, tạo không khí sôi động cho lễ hội.

Năm nay, Vietjet tiếp tục đồng hành sự kiện, mang đến các trò chơi tương tác cùng nhiều phần thưởng là vé máy bay khứ hồi, voucher giảm giá tới 2 triệu đồng.

Gian hàng của hãng hàng không thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách check-in, trải nghiệm, tham gia trò chơi để nhận quà.

2025 là năm thứ hai Vietjet đồng hành lễ hội diều tại Australia. Hãng hiện khai thác nhiều đường bay kết nối Việt Nam với xứ sở chuột túi, gồm Brisbane, Sydney, Melbourne và Perth.

Dịp này, hãng áp dụng ưu đãi và chương trình vé 0 đồng (chưa gồm thuế, phí), mở bán hàng ngày trong khung giờ 12h-14h trên website và ứng dụng di động của Vietjet.

Thái Anh
Ảnh: Vietjet

