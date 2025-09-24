Hàng nghìn người tham gia lễ hội thả diều tại Australia

Lễ hội thả diều Redcliffe KiteFest là hoạt động thường niên tại Redcliffe, Queensland. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người từ các thành phố ở Australia và thế giới đổ về tham dự. Tại đây, du khách có thể bắt gặp những cánh diều hình cá voi, bạch tuộc, rồng... khổng lồ uốn lượn trên cao.