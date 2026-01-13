Hàng nghìn người tham gia chương trình 'Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý'

Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 sẽ diễn ra sáng 24/1, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia, hướng đến mục tiêu chăm lo Tết cho người nghèo.

Chương trình do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp UBND các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ, TP HCM). Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện trở thành hoạt động thiện nguyện thường niên, với mục tiêu chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng nghìn người tham dự sự kiện lần đi bộ thứ 20. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Theo ban tổ chức, năm nay chương trình đặt mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đi bộ gây quỹ. Người tham gia đóng góp từ 150.000 đồng được nhận áo thun chương trình, nước uống và phiếu tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Đối với các doanh nghiệp đồng hành đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên, ban tổ chức trao bảng tượng trưng ghi nhận sự chung tay tại sự kiện.

Sau 20 lần tổ chức, chương trình ghi nhận hơn 239.000 lượt người tham gia và vận động được trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Nguồn kinh phí này được chuyển đến quỹ "Vì người nghèo" tại các phường, xã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Các chương trình gồm: xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột, nâng nền, hỗ trợ vốn sinh kế, trao tặng phương tiện mưu sinh.

Người dân ủng hộ chương trình khi tham dự sự kiện. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Song song đó, chương trình còn đóng góp cho quỹ "Chung một tấm lòng" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, quỹ "Bảo trợ tài năng thể thao" thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cùng các quỹ xã hội khác. Chương trình năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên HTV.

Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý được khởi xướng từ năm 2003, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng và sự kiện thông xe giai đoạn hai Đại lộ Nguyễn Văn Linh, với tên gọi ban đầu là "Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng". Sự kiện khi đó thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 8/1/2006 sự kiện được tổ chức với tên gọi "Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting", theo tên ông Lawrence S. Ting, cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (trước đây là Tập đoàn CT&D), nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công trong việc xây dựng, phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Nhiều doanh nghiệp và các đơn vị cùng đồng hành với chương trình đi bộ. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Năm 2008, chính quyền địa phương bắt đầu tham gia phối hợp tổ chức, cùng vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp. Sự tham gia này giúp chương trình mở rộng quy mô, đồng thời gia tăng nguồn lực dành cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Giải chính thức mang tên Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý vào 2023.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết, hoạt động đi bộ từ thiện là nỗ lực chung tay cùng chính quyền, cộng đồng trong công tác chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đại diện doanh nghiệp, sự đồng hành bền bỉ của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính là nền tảng để chương trình được duy trì, phát triển trong suốt nhiều năm qua.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)