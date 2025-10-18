Hàng nghìn người Philippines sơ tán vì bão Fengshen

Hàng nghìn cư dân sống gần bờ biển ở Philippines sơ tán do lo ngại về tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng tiêu cực khi bão Fengshen đổ bộ.

Tâm bão Fengshen được dự báo sẽ quét qua Catanduanes, hòn đảo có 270.000 người dân ở Philippines, trong hôm nay với sức gió giật lên tới 80 km/h. Cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ Philippines cảnh báo bão Fengshen sẽ gây mưa lớn cùng nguy cơ về ngập lụt ở khu vực ven biển do xuất hiện những đợt sóng cao 1-2 m ập vào bờ.

Cây đổ trên đường phố do bão Bualoi tại Palanas, tỉnh Masbate, Philippines, hôm 26/9. Ảnh: AFP

Theo cơ quan ứng phó thảm họa địa phương, khoảng 9.000 cư dân ở đảo Catanduanes đã di chuyển đến nơi an toàn hơn trước khi bão đổ bộ. Chính quyền tỉnh Catanduanes yêu cầu quan chức địa phương kích hoạt kế hoạch sơ tán cho cư dân ở các khu vực có nguy cơ cao, như gần bờ biển, vùng trũng thấp và các khu vực dễ xảy ra lở đất.

Các tỉnh lân cận Sorsogon và Albay cũng kêu gọi người dân sơ tán trước, nhưng số liệu hiện chưa được công bố.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đang trở nên mạnh hơn do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Bão Fengshen xuất hiện khi Philippines vừa hứng chịu loạt trận động đất, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng trong ba tuần qua.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Fengshen. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Fengshen dự kiến vào Biển Đông vào đêm 19/10, rạng sáng 20/10, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định thời điểm bão vào Biển Đông cũng là lúc không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên có khả năng suy yếu trên biển.

Ngọc Ánh (Theo AFP)