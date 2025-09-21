Hàng nghìn người Philippines biểu tình vì bê bối dự án chống lũ

Khoảng 13.000 người xuống đường ở Manila để bày tỏ bất bình trước bê bối tham nhũng liên quan tới các dự án chống lũ của Philippines.

Hãng thông tấn AFP ước tính đám đông khoảng 13.000 người hôm nay tập trung tại Công viên Luneta ở thủ đô Manila để bày tỏ giận dữ trước vụ tham nhũng xoay quanh các dự án chống lũ, được cho là khiến ngân sách Philippines thất thoát hàng tỷ USD.

"Đã có những lúc tôi phải lội qua nước lụt. Nếu có ngân sách cho các dự án ma, tại sao không có ngân sách cho ngành y tế. Đây thật sự là điều đáng xấu hổ", Aly Villahermosa, sinh viên điều dưỡng 23 tuổi ở vùng đô thị Manila, cho hay.

Làn sóng phẫn nộ của người dân Philippines gia tăng kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos công khai sự việc hồi tháng 7, sau khi nước này trải qua nhiều tuần lũ lụt chết người.

Tổng thống Marcos đầu tuần trước cho hay ông "không trách" người dân vì tham gia biểu tình, nhưng kêu gọi mọi người xuống đường một cách ôn hòa. Quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng "báo động cao" để phòng các vấn đề phát sinh.

Người dân Philippines biểu tình phản đối bê bối tham nhũng dự án chống lũ ngày 21/9. Ảnh: AFP

Teddy Casino, chủ tịch liên minh cánh tả Bagong Alyansang Makabayan, cho biết nhóm của ông không chỉ yêu cầu trả lại số tiền đã bị biển thủ, mà còn đề xuất tống giao tất cả những người liên quan tới bê bối. "Tham nhũng buộc người dân xuống đường để bày tỏ phẫn nộ, với hy vọng gây áp lực để chính phủ làm công việc của họ", ông nói.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines cho biết 70% ngân sách phân bổ cho kiểm soát lũ lụt đã bị tham nhũng. Bộ Tài chính Philippines ước tính nền kinh tế đã mất tới 2 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2025 do tham nhũng từ dự án kiểm soát lũ. Tổ chức Hòa bình Xanh cho rằng con số thực tế có thể lên tới gần 18 tỷ USD.

Đầu tháng này, chủ sở hữu một công ty xây dựng đã tố cáo gần 30 thành viên quốc hội và quan chức Bộ Công trình Công cộng và Xa lộ nhận tiền hối lộ.

Chủ tịch Hạ viện Philippines, người có liên quan tới dự án, đã nộp đơn từ chức dù vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Lãnh đạo Thượng viện Philippines cũng bị phế truất sau khi xuất hiện thông tin một nhà thầu trong dự án chống lũ đã quyên tiền cho chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2022.

Thanh Tâm (Theo AFP)