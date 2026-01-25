Hàng nghìn người Nhật tiễn cặp gấu trúc Trung Quốc

Người hâm mộ đến ngắm nhìn và tạm biệt cặp gấu trúc nổi tiếng tại sở thú ở thủ đô Tokyo, trước khi chúng lên đường về Trung Quốc.

4.400 người trúng xổ số trực tuyến hôm nay lần lượt được chiêm ngưỡng cặp gấu trúc sinh đôi Lei Lei và Xiao Xiao tại sở thú Ueno ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nhiều người hâm mộ mặc áo, đeo túi và mang theo búp bê hình gấu trúc cũng tập trung bên ngoài.

Sự kiện diễn ra hai ngày trước khi cặp gấu trúc lên đường về Trung Quốc, đánh dấu thời điểm Nhật Bản không còn con gấu trúc nào sau hàng chục năm.

Gấu trúc Lei Lei ăn trong chuồng tại sở thú Ueno, Tokyo, Nhật Bản ngày 25/1. Ảnh: AFP

Một số khách tham quan không cầm được nước mắt khi thấy cặp gấu đang gặm trúc. "Tôi cảm thấy việc nhìn ngắm gấu trúc có thể giúp tạo mối liên hệ với Trung Quốc, vì thế tôi thật sự muốn loài vật này một lần nữa quay lại Nhật Bản. Trẻ em cũng rất yêu gấu trúc. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy chúng tại Nhật Bản, tôi chắc chắn sẽ tới", Gen Takahashi, cư dân Tokyo 39 tuổi, cho biết.

Mayuko Sumida, cư dân tại tỉnh Aichi, đã mất nhiều tiếng để tới Tokyo và hy vọng được thấy cặp gấu, dù không trúng xổ số. "Những con vật này rất to, chuyển động của chúng rất buồn cười và đôi khi chúng hành động như con người. Tôi hoàn toàn bị thu hút. Thật buồn vì Nhật Bản sẽ không còn con gấu trúc nào nữa", cô nói.

Lei Lei và Xiao Xiao được Trung Quốc cho Nhật Bản mượn trong khuôn khổ chương trình "ngoại giao gấu trúc", tượng trưng cho tình hữu nghị song phương kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1972.

Khách tham quan chụp ảnh gấu trúc Xiao Xiao tại sở thú Ueno, Tokyo, Nhật Bản ngày 25/1. Ảnh: AFP

Sở thú Ueno tháng 12/2025 cho biết sẽ trả cặp gấu trúc cho Trung Quốc sớm hơn một tháng trước khi kỳ hạn cho mượn kết thúc vào tháng 2/2026.

Thông báo được đưa ra sau khi quan hệ giữa hai nước xấu đi vì bình luận của Thủ tướng Sanae Takaichi về khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Bình luận của bà Takaichi khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và khẳng định ưu tiên biện pháp hòa bình, song tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Chuyên gia về quan hệ quốc tế Masaki Ienaga cho rằng sở thú Ueno trả lại gấu trúc có thể không phải vì lý do chính trị, nhưng sự trở lại của chúng trong tương lai có thể là dấu hiệu cho thấy quan hệ Tokyo - Bắc Kinh ấm lên. "Nếu hai bên có ý định cải thiện quan hệ song phương trong tương lai, quyết định đưa gấu trúc quay trở lại Nhật Bản có thể sẽ được đưa ra thảo luận", ông nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)