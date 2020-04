Hàng nghìn người New York hát từ cửa sổ

Tới 19h hàng ngày, người dân New York thường ra ban công, cửa sổ để cùng nhau vỗ tay hay dùng nồi và chảo để tạo ra âm thanh rộn ràng nhằm cảm ơn các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc trên tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, tối 16/4, hoạt động đã có chút thay đổi khi một nhóm tình nguyện có tên "Hoà bình từ trái tim" cùng bắt nhịp cho hàng nghìn người dân hát vang bài ca "New York, New York" của Frank Sinatra.

Những video trên Facebook và các trạng mạng xã hội khác cho thấy người dân ở khắp các khu phố đã bật nhạc và cùng hát vang theo ca khúc kinh điển trong khoảng 10 phút.

Người New York hát từ cửa sổ cảm ơn nhân viên y tế Người dân New York tập trung ngoài cửa sổ, cùng bật nhạc và hát vang ca khúc "New York, New York" hôm 16/4. Video: Instagram/ omar_divina.

"Đó là biểu tượng, đó là New York. Ca khúc này mang thông điệp tuyệt vời và có rất nhiều người yêu thích, biết đến nó", Robert Hornsby, giám đốc gây quỹ nhóm "Hoà bình từ trái tim", giải thích lý do chọn ca khúc "New York, New York".