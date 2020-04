MỹHàng nghìn người dự đám tang một giáo sĩ Do Thái, bất chấp lệnh hạn chế ngăn Covid-19 tại New York, buộc cảnh sát phải giải tán.

Dermot Shea, cảnh sát trưởng thành phố New York, nói tại buổi họp báo hôm 29/4 rằng hàng nghìn người dân ở Williamsburg, khu Brooklyn tụ tập tối trước đó để dự đám tang của giáo sĩ Do Thái Chaim Mertz, người chết do nhiễm nCoV.

Một giáo đoàn Do Thái trước đó làm việc với cảnh sát về kế hoạch đóng cửa các tuyến phố tại khu vực này để đám tang có thể tuân thủ quy tắc cách biệt cộng đồng, Mitchell Silber, giám đốc điều hành Sáng kiến An ninh Cộng đồng, một chương trình bảo vệ các tổ chức Do Thái, cho hay. Tuy nhiên, cả giáo đoàn và cảnh sát đều bất ngờ về số người tham dự.

Trước việc quá đông người tới dự sự kiện, trong đó một số người không đeo khẩu trang, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã ra lệnh cho cảnh sát giải tán đám đông. Cảnh sát New York huy động lực lượng đông đảo cùng xe tuần tra để nhanh chóng yêu cầu những người này rời đám tang.

Nhà chức trách không bắt người nào tại đám tang, nhưng khoảng 12 lệnh triệu tập sau đó đã được cảnh sát ban hành với những người có hành vi vi phạm trong sự kiện này.

Đám đông dự tang lễ giáo sĩ Do Thái chết do nCoV ở Williamsburg, New York đêm 28/4, bất chấp lệnh phong tỏa. Ảnh: AP.

"Đây là sự kiện riêng lẻ, được một giáo đoàn lên kế hoạch. Sự cố đêm qua không phản ánh tiêu cực về Do Thái giáo, cộng đồng Williamsburg, Chính thống giáo Do Thái hay toàn bộ cộng đồng Do Thái", Silber nói.

Một số lãnh đạo Do Thái chỉ trích thị trưởng de Blasio sau khi ông đăng Twitter rằng ông đã chỉ thị sở cảnh sát thành phố triệu tập, thậm chí bắt những người tụ tập thành nhóm lớn.

"Điều này nhằm ngăn chặn dịch bệnh và cứu người", de Blasio viết. Covid-19 đã giết chết hơn 23.000 người ở bang New York, buộc chính quyền phải ban bố lệnh yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các trường học, doanh nghiệp.

Hàng nghìn người New York dự đám tang giữa Covid-19 Cảnh sát giải tán đám đông tại tang lễ giáo sĩ Do Thái ở Williamsburg, New York đêm 28/4. Video: NBC News.

Tuy nhiên, một số người cho rằng quyết định và phát ngôn của Thị trưởng de Blasio mang tính phân biệt chủng tộc, nhắm vào cộng đồng người Do Thái và các nhóm thiểu số. Jonathan Greenblatt, CEO của Liên đoàn Chống phỉ báng, lưu ý rằng thành phố New York là nơi sinh sống của hơn một triệu người Do Thái.

"Số ít người không tuân thủ cách biệt cộng đồng cần được điểm mặt chỉ tên, nhưng việc vơ đũa cả nắm chống lại một cộng đồng như vậy là hành động xúc phạm, đặc biệt khi rất nhiều người đang đổ lỗi cho người Do Thái", Greenblatt viết trên Twitter, đề cập đến bình luận của Thị trưởng de Blasio.

Tại cuộc họp báo hôm 29/4, Thị trưởng de Blasio nói rằng ông lấy làm tiếc vì cách bày tỏ nỗi lo ngại của mình về việc đám đông dự tang lễ, nhưng nói rằng ông làm vậy vì sự an toàn của người dân thành phố, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Shea khẳng định người dân phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, bất kể khu vực, sắc tộc, hay nguồn gốc. "Chúng ta không thể có những buổi tụ tập như đêm qua", Shea nói.

David Harris, giám đốc điều hành nhóm vận động người Do Thái toàn cầu AJC, cho biết de Blasio là người bạn tốt của cộng đồng Do Thái và những bình luận trên Twitter không phản ánh con người thật của ông.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019, khiến gần 3,2 triệu người nhiễm, hơn 227.000 người chết và hơn 997.000 trường hợp bình phục. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn một triệu ca nhiễm nCoV và gần 61.000 người chết.

Huyền Lê (Theo Reuters)