Hàng nghìn người dự lễ hội xăm hình linh thiêng tại Thái Lan

Lễ hội xăm thiêng Sak Yant được tổ chức hàng năm tại chùa Wat Bang Phra ở tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok, Thái Lan khoảng 50 km.
Đây là dịp để người Thái tỏ lòng tôn kính với các bậc thầy xăm hình tại chùa và xin ban phước cho những hình xăm mới. Người Thái tin rằng những hình xăm Sak Yant, thường là ký tự cổ, linh vật, biểu tượng thiêng, có sức mạnh tâm linh thần bí.
Lễ hội xăm thiêng Sak Yant được tổ chức hàng năm tại chùa Wat Bang Phra ở tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok, Thái Lan khoảng 50 km.
Đây là dịp để người Thái tỏ lòng tôn kính với các bậc thầy xăm hình tại chùa và xin ban phước cho những hình xăm mới. Người Thái tin rằng những hình xăm Sak Yant, thường là ký tự cổ, linh vật, biểu tượng thiêng, có sức mạnh tâm linh thần bí.
Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 7/3, thu hút hàng nghìn tín đồ trên khắp cả nước và thế giới tham dự.
Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 7/3, thu hút hàng nghìn tín đồ trên khắp cả nước và thế giới tham dự.
Hình xăm Sak Yant được trổ lên cơ thể theo cách xăm truyền thống. Thợ xăm, thường là nhà sư, thầy cúng, sẽ sử dụng một thanh kim loại dài hoặc que tre vót nhọn, chấm mực rồi chọc vào da để xăm, thay vì dùng máy xăm điện.
Trong ảnh là Adirek Srisom, 54 tuổi, đang được xăm một hình mới ngày 7/3. Ông tin rằng hình xăm Sak Yant mang lại may mắn cho công việc kinh doanh gia đình.
Hình xăm Sak Yant được trổ lên cơ thể theo cách xăm truyền thống. Thợ xăm, thường là nhà sư, thầy cúng, sẽ sử dụng một thanh kim loại dài hoặc que tre vót nhọn, chấm mực rồi chọc vào da để xăm, thay vì dùng máy xăm điện.
Trong ảnh là Adirek Srisom, 54 tuổi, đang được xăm một hình mới ngày 7/3. Ông tin rằng hình xăm Sak Yant mang lại may mắn cho công việc kinh doanh gia đình.
Các nhà sư chùa Wat Bang Phra tụng kinh, xịt nước thánh để "tái kích hoạt" sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant tại lễ hội.
Ngoài lễ hội chính, các nhà sư tại ngôi chùa này xăm hình hàng ngày. Người muốn xăm sẽ mua hoa, nhang và thuốc lá để cúng dường trước khi vào chùa. Những lễ vật này sau đó được bán lại cho các bên mua. Số tiền thu được dùng để duy trì hoạt động hàng ngày của chùa.
Các nhà sư chùa Wat Bang Phra tụng kinh, xịt nước thánh để "tái kích hoạt" sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant tại lễ hội.
Ngoài lễ hội chính, các nhà sư tại ngôi chùa này xăm hình hàng ngày. Người muốn xăm sẽ mua hoa, nhang và thuốc lá để cúng dường trước khi vào chùa. Những lễ vật này sau đó được bán lại cho các bên mua. Số tiền thu được dùng để duy trì hoạt động hàng ngày của chùa.
Do số lượng đông đảo tín đồ, du khách tham gia, các nhà sư của chùa Wat Bang Phra chọn dùng vòi xịt để "ban" nước thánh.
Do số lượng đông đảo tín đồ, du khách tham gia, các nhà sư của chùa Wat Bang Phra chọn dùng vòi xịt để "ban" nước thánh.
Các tín đồ tụ tập đón nhận nước thánh phía dưới.
Petcharat Mothin, 22 tuổi, tin rằng hình xăm Sak Yant đã cứu mạng mình. "Tôi từng suýt bị bắn, nhưng súng bị kẹt đạn", Mothin kể, cho biết sự việc đó khiến anh tin vào sức mạnh tâm linh của hình xăm.
Các tín đồ tụ tập đón nhận nước thánh phía dưới.
Petcharat Mothin, 22 tuổi, tin rằng hình xăm Sak Yant đã cứu mạng mình. "Tôi từng suýt bị bắn, nhưng súng bị kẹt đạn", Mothin kể, cho biết sự việc đó khiến anh tin vào sức mạnh tâm linh của hình xăm.
Khi các nhà sư tụng kinh, xịt nước, các tín đồ tin rằng linh lực của hình xăm được khắc trên cơ thể đang nhập vào họ.
Khi các nhà sư tụng kinh, xịt nước, các tín đồ tin rằng linh lực của hình xăm được khắc trên cơ thể đang nhập vào họ.
Một số người tham gia có những phản ứng kích động, như gầm gừ, bò, nhảy, bắt chước các linh vật như hổ, khỉ, rắn, cá sấu, thậm chí run rẩy, hét lớn, lao về phía bàn thờ.
Một số người tham gia có những phản ứng kích động, như gầm gừ, bò, nhảy, bắt chước các linh vật như hổ, khỉ, rắn, cá sấu, thậm chí run rẩy, hét lớn, lao về phía bàn thờ.
Tình nguyện viên trấn an một tín đồ đang "lên đồng".
Theo lịch sử Thái Lan, Sak Yant phổ biến trong giới quân đội, võ sĩ. Các chiến binh tin rằng hình xăm thiêng có thể bảo vệ họ trước gươm giáo, tiếp thêm sức mạnh khi ra trận.
Tình nguyện viên trấn an một tín đồ đang "lên đồng".
Theo lịch sử Thái Lan, Sak Yant phổ biến trong giới quân đội, võ sĩ. Các chiến binh tin rằng hình xăm thiêng có thể bảo vệ họ trước gươm giáo, tiếp thêm sức mạnh khi ra trận.
Đám đông dự lễ hội tụ tập quanh tượng hổ Suea. Trong văn hóa tâm linh Thái Lan, hổ tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, lòng dũng cảm, chống tà khí, hiểm nguy.
Một trong những hình xăm Sak Yant nổi tiếng nhất là "Song Suea" (Song Hổ), với hai con hổ thường được xăm trên lưng.
Đám đông dự lễ hội tụ tập quanh tượng hổ Suea. Trong văn hóa tâm linh Thái Lan, hổ tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, lòng dũng cảm, chống tà khí, hiểm nguy.
Một trong những hình xăm Sak Yant nổi tiếng nhất là "Song Suea" (Song Hổ), với hai con hổ thường được xăm trên lưng.
Nhà sư Tuk, một trong những bậc thầy xăm của chùa, cho biết ngoài giá trị thẩm mỹ, những hình xăm này còn nhắc nhở con người sống hướng thiện, không phạm 5 giới là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất gây say làm mê muội tâm trí.
Nhà sư Tuk, một trong những bậc thầy xăm của chùa, cho biết ngoài giá trị thẩm mỹ, những hình xăm này còn nhắc nhở con người sống hướng thiện, không phạm 5 giới là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng các chất gây say làm mê muội tâm trí.
Đức Trung (Theo Reuters, Bangkok Post, Nation Thailand)