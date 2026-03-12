Hàng nghìn người dự lễ hội xăm hình linh thiêng tại Thái Lan

Hình xăm Sak Yant được trổ lên cơ thể theo cách xăm truyền thống. Thợ xăm, thường là nhà sư, thầy cúng, sẽ sử dụng một thanh kim loại dài hoặc que tre vót nhọn, chấm mực rồi chọc vào da để xăm, thay vì dùng máy xăm điện.

Trong ảnh là Adirek Srisom, 54 tuổi, đang được xăm một hình mới ngày 7/3. Ông tin rằng hình xăm Sak Yant mang lại may mắn cho công việc kinh doanh gia đình.