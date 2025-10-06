Hàng nghìn người đón Trung thu tại loạt đô thị Nam Long

Trong đêm 5/10, Waterpoint tổ chức hoạt động rước đèn phá cỗ tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống, đón gần 1.000 người tham gia. Đoàn lân đi qua các tuyến phố chính của khu đô thị tạo sự sôi động.

Chủ đầu tư cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện trong mùa lễ hội cuối năm.