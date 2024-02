Hàng nghìn người đón năm mới tại Grand World

Đặc biệt, khi những âm điệu nhạc điện tử của DJ Hardway - Top 100 DJ Thế giới bắt đầu vang vọng khắp Grand World, những bản hit Like no other, Need it, Run baby run đã giúp thay đổi cảm xúc người nghe, mang đến bầu không khí sôi động hơn.