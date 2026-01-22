Hàng nghìn người đổ xô xem đồng cỏ bốc cháy ở Nhật Bản

Khoảng 3.500 người đổ về thị trấn Kushimoto, tỉnh Wakayama chiêm ngưỡng lễ hội đốt cỏ khô truyền thống, hôm 19/1.

Sự kiện bắt đầu sau 17h30. Những mũi tên mang lửa được bắn xuống thảm cỏ khô nhằm tiêu diệt côn trùng gây hại và thúc đẩy mầm non phát triển. Khoảng 100.000 m2 đồng cỏ tại thị trấn Kushimoto, tỉnh Wakayama, bùng cháy sáng rực trên nền trời.

Người dân và du khách tham dự lễ hội đốt cỏ khô. Ảnh: NHK World Japan

Nghi thức khai hỏa do các thành viên câu lạc bộ bắn cung của một trường trung học địa phương thực hiện. Lực lượng cứu hỏa và ban tổ chức túc trực xuyên suốt để đảm bảo an toàn. Sau khoảng một giờ, toàn bộ thảm cỏ đã cháy rụi, phát ra những tiếng lách tách khi hóa thành tro.

Theo Hiệp hội Du lịch Kushimoto, sự kiện năm nay thu hút khoảng 3.500 người dân và du khách. Nhiều khán giả dõi theo và chụp ảnh khi ngọn lửa bập bùng trong màn đêm.

Hàng nghìn người đổ xô đi check in đồng cỏ cháy ở Nhật Bản Người dân và du khách háo hức xem đốt cỏ khô. Video: New on Japan

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi, cho hay đây là lần đầu tiên bà trực tiếp chứng kiến, cảm thấy "thực sự xúc động". Một nam du khách khác cho biết, cảnh tượng khiến anh và con trai không thể rời mắt.

Lễ hội lửa tại Kushimoto là một nghi thức truyền thống diễn ra vào mùa đông, nhằm chào đón mùa xuân và tái sinh thảm thực vật. Việc đốt cỏ khô vốn là tập quán lâu đời của người dân địa phương, nhằm loại bỏ sâu bệnh và tạo điều kiện cho chồi non phát triển khi thời tiết ấm dần. Sau khoảng hai tháng, những mầm cỏ mới sẽ nhú lên, phủ xanh khu vực vừa được thiêu rụi.

Theo các tài liệu địa phương, nghi thức này về sau được tổ chức thành lễ hội cộng đồng, vừa gìn giữ tập quán canh tác truyền thống, vừa trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch của Kushimoto.

Bên cạnh nghi thức đốt cỏ, người dân còn tổ chức các hoạt động giới thiệu ẩm thực và sản vật địa phương, giữ chân du khách lưu lại lâu hơn.

Tuấn Anh (Theo NHK World, New on Japan)