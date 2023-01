Hàng nghìn người đổ về núi Bà Đen khai hội

Tây NinhNúi Bà Đen chật kín du khách trong ngày đầu hội xuân hôm nay, nhiều tuyến đường lên núi xe kẹt cứng.

Tối 25/1, tức Mùng 4 Tết, UBND tỉnh Tây Ninh khai mạc lễ hội xuân núi Bà Đen 2023 tại huyện Dương Minh Châu với phần mở đầu là chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Ninh.

Từ sáng sớm, khu vực nhà ga cáp treo, dòng người đông nghẹt chật cứng để chờ lên núi Bà Đen. Các khu vực xung quanh nhà xe, nhà chờ và khuôn viên sân cũng trong tình trạng tương tự khi hàng nghìn người đổ về núi Bà. Ban quản lý khu du lịch phải tăng cường nhân viên phân luồng, nhiều nơi phải căng dây cho du khách di chuyển trong khu vực nhà ga.

Du khách chen lấn ở khu vực nhà ga để chờ lên cáp treo. Ảnh: Thái Hà

Tại khu vực đỉnh núi diễn ra lễ hội chính, lượng người dân hương, vui chơi rất đông, tuy nhiên do khuôn viên rộng nên không xảy ra tình trạng quá tải như nhà ga cáp treo.

Lượng du khách kéo về hội xuân đông khiến nhiều tuyến đường từ TP HCM và các tỉnh miền Tây về núi Bà trở nên kẹt cứng, nhiều đoạn đường kẹt hơn 10 km, chủ yếu là xe du lịch và xe khách loại nhỏ.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, tính từ ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết Quý Mão, khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã đón hơn 212.000 lượt du khách. Trong đó, riêng hai ngày mùng 1 và 2 Tết, nơi đây đã đón gần 190.000 lượt khách. "Khu di tích đã sẵn sàng các phương án để đón tiếp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triển khai cho du khách lưu thông an toàn, thuận tiện, bảo đảm an ninh trật tự", lãnh đạo sở này nói.

Du khách tham quan núi Bà Đen trong dịp Tết nguyên đán 2023. Ảnh: Sun Group

Với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh", lễ hội năm nay tôn vinh bức tranh văn hoá truyền thống đặc sắc của miền Nam Bộ với các màn trình diễn nghệ thuật cổ truyền như hát dân ca, múa mâm vàng, trống Xà Dăm, múa Tây Ninh... Bên cạnh đó, một Tây Ninh tươi mới cũng sẽ được tái hiện với các điệu nhảy sôi động hay các màn rap trẻ trung.

Theo đại diện ban tổ chức, đỉnh núi Bà sẽ mở cửa từ 5h sáng đến 22h đêm, quần thể các chùa Núi Bà sẽ mở cửa 22 tiếng mỗi ngày. Trong lễ khai mạc Hội xuân hôm nay, Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa cho du khách đón xuân.

Núi Bà Đen, cách trung tâm TP Tây Ninh hơn 10 km, được mệnh danh là nóc nhà Đông Nam Bộ, cao 996 m. Núi nằm trong quần thể di tích lịch sử, văn hóa thắng cảnh và du lịch núi Bà Đen, được công nhận là khu du lịch quốc gia. Trên đỉnh núi có nhiều công trình phục vụ du lịch.

Phước Tuấn