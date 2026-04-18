Hàng nghìn người đổ về công viên nước Hồ Tây ngày đầu mở cửa

Công viên nước Hồ Tây bắt đầu mở cửa phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, giải trí từ ngày 18/4. Năm nay, nhiều hạng mục thiết bị và tiểu cảnh mới được bổ sung, tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn.
Từ cuối tháng 3, nhiều khu vực tại miền Bắc trải qua đợt nóng đầu tiên trong năm 2026, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
Phương Trinh, 19 tuổi ở phường Ba Đình đến công viên nước lúc 16h, cô chọn mua vé qua mạng để tiết kiệm thời gian. "Hôm nay giá vé ưu đãi giảm sâu nên cuối giờ học tôi cùng bạn tranh thủ qua trải nghiệm", Trinh nói.
Theo đại diện công viên, từ 19/4 đến 24/4, đơn vị áp dụng vé đồng giá 150.000 đồng cho tất cả du khách cao trên 0,9 m. Nhiều chương trình nghệ thuật và minigame được chuẩn bị để phục vụ du khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5.
Khu vực bể sóng trở thành sân khấu cho chương trình DJ kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nước, mang đến trải nghiệm giải trí khác lạ cho khách.
“Chúng tôi xây dựng 'Hải trình mùa hè' như lời mời gọi du khách trải nghiệm không gian biển ngay giữa lòng Hà Nội, hi vọng mang đến một mùa hè đầy năng lượng và những khoảnh khắc đáng nhớ", bà Lê Thị Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội - đơn vị quản lý công viên nước Hồ Tây - nói.
Nhiều em nhỏ sử dụng phao khi tham gia trò chơi tại khu vực bể tạo sóng.
Khu vực nước sâu có gắn biển cảnh báo kèm thông số mực nước.
Lực lượng cứu hộ luôn túc trực, mang theo phao, mặc đồ màu cam để dễ nhận diện.
Trong ngày đầu tiên mở cửa, công viên đón khoảng 6.000 khách.
Nằm tại phường Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây là quần thể vui chơi giải trí dưới nước hiện đại đầu tiên và quy mô tại Hà Nội. Với diện tích hơn 6,4 ha, địa điểm này sở hữu hệ thống bể bơi đa dạng cùng các đường trượt cảm giác mạnh đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, công viên không chỉ là điểm đến "giải nhiệt" quen thuộc của người dân thủ đô mỗi dịp hè mà còn trở thành mảnh ghép quan trọng trong hạ tầng du lịch phía tây thành phố.
Hoàng Giang - Anh Duy